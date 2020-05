Automobile : PSA redémarre à son tour ses usines

« Le redémarrage progressif et sécurisé de la production s’effectuera au cours des prochaines semaines avec une première vague de réouvertures partielles de l’activité industrielle entre le 4 et le 11 mai », a déclaré le groupe dans un communiqué, précisant que le redémarrage était prévu « à partir du 11 mai en France ». PSA précise avoir préparé « un protocole de mesures sanitaires renforcées » pour protéger les salariés. Ce protocole a été « construit avec les services de santé », « partagé avec les organisations syndicales représentatives » et « a fait l’objet d’audits systématiques ». Les mesures incluent notamment un contrôle de température à l’entrée des sites, des distributions de masques et gel hydro-alcoolique, et le respect de distances de sécurité.

En France, la production reprendra sur certains sites « à partir du 11 mai », date prévue pour le déconfinement de la population et la réouverture des concessions automobiles. La reprise concernera les usines de pièces mécaniques et l’usine d’assemblage de Hordain qui fabrique des utilitaires.

Pour les salariés, elle se fera dans un premier temps sur la base du volontariat. Les autres sites d’assemblage ouvriront ultérieurement, selon un calendrier qui sera fonction des entrées de commandes. « Nous souhaitons absolument être tirés par l’activité commerciale et pas l’inverse », a expliqué Yann Vincent, directeur industriel du groupe, lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes. Il a souligné la volonté de PSA d’éviter d’accumuler des stocks « qui risqueraient d’envoyer l’entreprise au tapis ».

Dès cette semaine, la production reprendra progressivement à Kénitra (Maroc) et Trnava (Slovaquie) qui assemblent notamment les citadines Peugeot 208, très demandées, ainsi qu’à Mangualde (Portugal) qui produit de petits utilitaires.