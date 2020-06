Au moins trois semaines de congés à PSA Sochaux cet été

« Surcharger de travail ceux qui sont présents à l’usine, maintenir plus d’un millier d’intérimaires en activité partielle et compte tenu du nombre de demandeurs d’emploi dans la région, c’est inacceptable et scandaleux », dénonce la CGT à la sortie du comité social et économique (CSE), qui a émis un avis défavorable sur cette organisation. L’Unsa évoque le chiffre de 2 000 intérimaires de PSA Sochaux qui ont perdu leur travail avec la crise sanitaire. La CFDT alerte quant à elle la direction « sur le climat explosif dans les ateliers », écrit-elle dans un communiqué.

L’absence d’un recours à l’intérim oblige à des réorganisation « qui nécessite changement d’ateliers et changement d’horaires de travail pour les salariés », analyse la CFDT. « Pour remplacer [les intérimaires], interpelle pour sa part l’Unsa, de nombreux salariés ont dû se reconvertir à de nouveaux postes pas toujours adaptés à leurs aptitudes physiques. » La CFDT regrette surtout que ces changements se fassent « dans la précipitation et surtout sous la contrainte (voire la menace) sans tenir compte des restrictions médicales des salariés, sans tenir compte des organisation familiales des salariés ». Si cette cela perdure, elle menace d’alerter l’inspection du travail. L’Unsa met en garde finalement sur les risques d’épuisement liés aux heures supplémentaires, renforcés par le protocole sanitaire et le port du masque toute la journée. « Les conditions de travail et la fatigue vont être d’autant plus pénibles avec l’accumulation des heures supplémentaires et les températures estivales à venir », prévient-elle.