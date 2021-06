[Astuces] Sur quoi agir pour un jardin plus écolo ?

Aussi évident que cela puisse paraître, il faut planter. Planter et planter encore. Végétaliser. Utiliser le moindre morceau de terre pour semer. Retirer une partie des graviers pour y mettre une plate-bande. Ôter quelques pavés pour y faire pousser un rosier. Enjoliver un mur avec des grimpants. Installer quelques jardinières sur une palissade… Et laisser les bienfaits des végétaux agir. Premièrement pour leur esthétique, deuxièmement pour réinviter la vie en ces lieux : abeilles butinantes, papillons, lézards, oiseaux… Et pour les plus chanceux, voir un hérisson y élire domicile. Et dernièrement, pour chaque plante, contribuer à assainir – à toute petite échelle mais en faisant sa part – l’air et les sols.

Il est intéressant aussi de mêler les espèces fleuries et les espèces nourricières (fraisiers, framboisiers, aromatiques, médicinales…).

Pour les adeptes de la tonte, régulière, si l’aspect jardin punk vous rebute, il est toujours possible de laisser un espace sauvage le long d’un mur, un coin de terrain bien délimité et de prendre plaisir à voir quelles espèces de plantes s’y développer et les butineurs s’y régaler.