Arnaud Deboeuf : « À Stellantis, il n’y a que les résultats qui comptent »

L’automobile traverse une crise depuis 3 ans. Elle a débuté avec la crise sanitaire. « On gère la crise en permanence », observe-t-il. Il y a la crise des semi-conducteurs, il y a eu celle des coûts de l’acier. On a aussi déploré des difficultés d’approvisionnement depuis l’Asie. À présent, c’est le coût de l’énergie, qui fragilise l’équilibre économique des usines. « Le contexte est particulièrement dure pour l’industrie automobile », résume le directeur monde depuis une usine qui a déjà produit 24 millions de véhicules depuis sa construction en 1912.

Dans le même temps, on électrifie à marche forcée le parc automobile ; en 2035, la vente de véhicules thermique sera interdite en Europe. Le groupe vise 45 modèles en 2024 (19 aujourd’hui), 70 en 2027 et 75 en 2030. En parallèle, on observe une chute des volumes mondiaux de ventes des véhicules neufs. Une dynamique antérieure à la crise de covid-19 qui a drastiquement ralentit le marché automobile. « Dans ce contexte, il faut trouver la compétitivité, reconnaît Arnaud Deboeuf. D’où la pression sur les usines. »

Les usines ont aussi une grande responsabilité dans la bonne marche du groupe. Elles ont la responsabilités de réduire les coûts, même si la fabrication ne représente que 10 % du coût de la voiture. Mais elles peuvent améliorer le process de fabrication pour les réduire et surtout agir sur la qualité finale. La logique est simple : si la voiture ne se vend pas ou que son coût s’envole et donc qu’elle ne se vend plus, l’usine fermerait. En termes de qualité, le groupe a enregistré une baisse de 25 % du nombre de réclamations par les clients, en un an. Une immense satisfaction pour l’équipe dirigeante. Et Arnaud Deboeuf en est certain : « L’écart par rapport aux autres [constructeurs] est lié [notamment] à la performance de nos usines. » Au premier semestre, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 88 milliards d’euros, en hausse de 17 %, avec une marge opérationnelle de 14,1 %. Le bénéfice net atteignait 8 milliards d’euros (lire notre article).

Les usines ont donc la main pour améliorer leur compétitivité et limiter les coûts. Les investissements sont possibles, mais « frugaux », prévient Arnaud Deboeuf. Dans ce cadre, Stellantis n’a pas non plus de « scrupules » pour vendre, car cela finance aussi les investissement. « On n’est pas des propriétaires fonciers », glisse Arnaud Deboeuf. À Sochaux, l’industriel a vendu à Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) les terrains libérés par le compactage de l’usine, qui les a cédés ensuite à un aménageur (lire notre article), qui propose un projet logistique et de production industrielle. Compacter, c’est aussi réduire les impôts locaux, diminuer les flux logistiques et la facture énergétique. La taille de l’usine était « une faiblesse majeure », valide Christophe Montavon, le directeur de l’usine sochalienne. Il était urgent d’agir pour améliorer sa compétitivité et la placer, aujourd’hui, sur la carte des usines du groupe.