Sochaux : Stellantis accueille un système de stockage automatisé unique au monde

Aujourd’hui, le système est déployé à 60 %. Il sera totalement opérationnel à l’automne. Il comporte 4 500 emplacements, répartis autour de 4 allées et sur 17 niveaux. Les grues, de 13 tonnes, se déplacent horizontalement à la vitesse de 3 mètres par seconde et verticalement à 1,5 mètre par seconde. Le système permet d’enregistrer 130 mouvements de palettes par heure, dans les deux sens, soit 260 mouvements. Si besoin, on peut monter la vitesse à 180 mouvements par heure ; selon l’industriel il peut délivrer une palette toutes les 18 secondes. « Le transtockeur donne le rythme au reste », résume également Stéphane Dubs, à la tête du segment SUV de Stellantis, en Europe, regroupant 7 usines en France, Allemagne et Italie.

Pour garantir la flexibilité, les références ne sont pas regroupées, mais on en trouve dans toutes les allées, afin de pallier un problème technique précise Yann Mangonot, responsable de l’automatisation de la logistique, en détaillant toutes les subtilités du transtockeurs. Devant lui, un ballet ininterrompu de palettes qui rentrent et qui sort. Entre la commande d’une pièce et la sortie de la palette, il faut compter 6 minutes, sachant que l’on peut accélérer et l’obtenir en 4 minutes s’il faut répondre à un besoin urgent.

Avec ce système, « nous sommes capables de prendre toutes les pièces dans n’importe quel ordre, sans problème pour faire la voiture », remarque Julien Monclin. Avant, le stockage était façonné en fonction des prévisions de production. À présent, ils peuvent s’adapter à un ajustement de la production en cas de problème de pièces sur un modèle par exemple ; on a accès à 100 % du stockage. On optimise le rangement et on maîtrise mieux les pièces à disposition. « Cet outil permet de gérer en temps réel les pièces que reçoit chaque jour le site », ajoute Stellantis.