Stellantis enregistre un bénéfice record, les syndicats réclament une meilleure répartition

Le bénéfice net s’établit à 8 milliards d’euros, en hausse de 34 %. Mieux, le constructeur dispose de liquidé industrielle importante, à hauteur de 59,7 milliards d’euros. « Stellantis avance à pleine vitesse, soutenu par une rentabilité record et l’accélération des ventes de véhicules à faibles émissions (LEV), qui incluent les véhicules électriques à batterie (BEV), les hybrides rechargeables (PHEV) et les véhicules électriques à pile à combustible », observe Stellantis. Ce dernier prend la 2e place des ventes de véhicules électriques à batterie et à faible émission en Europe. « Les ventes mondiales de BEV Stellantis sont en hausse de 50 % par rapport à l’exercice précédent, à 136 000unités pour le 1er semestre. L’entreprise propose désormais 20 BEV, et 28 BEV supplémentaires sont attendus pour 2024 », ajoute le groupe.

Dans ce contexte, « les salariés réclament une meilleure répartition de la valeur ajoutée », indique la CFE-CGC, dans un communiqué. « Avec 17 % de chiffre d’affaires en plus et une augmentation de 34 % des bénéfices, nous attendons un peu plus que les remerciements [de Carlos Tavares] », raille le syndicat Force ouvrière.

« Si la performance économique de Stellantis est exceptionnelle dans le contexte d’une filière automobile en souffrance depuis deux ans, c’est grâce au travail et à l’investissement des salariés qui ont su se mobiliser et se battre pour affronter la violence des chocs de la crise du Covid-19, de la pénurie des semi-conducteurs et des conséquences de la guerre en Ukraine », rappelle la CFE-CGC. Alors que l’inflation atteint 6 %, la CFE-CGC demande de rouvrir les négociations salariales. Au-delà d’une augmentation des salaire, le syndicat réclame une prime au vu des résultats exceptionnels du semestre. « Ce n’est pas avec des mercis que l’on remplit le frigo ! » renchérit Force ouvrière.