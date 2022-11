En moyenne, les réservistes servent 32 jours par an. Cette activité est menée en partie sur du temps libre, mais aussi en partie sur du temps de travail. « Le droit français accorde 5 jours par an pour la réserve sur le temps de travail, indique Alexis Polin, et 8 jours pour les entreprises de plus de 250 salariés. » C’est une obligation. Le salarié-réserviste a cependant un délai de prévenance de son employeur quant à sa future absence. Dans ce cadre « minimal », le salarié n’est pas payé par l’employeur et il reçoit une solde pour sa réserve ; la solde est équivalente à un militaire d’active, à grade équivalent.

Entre les 5 jours minimums de libération de l’employeur et la moyenne de 32 jours d’engagement du réserviste, cela laisse un delta important ; le réserviste prend donc sur ses jours de congés. Ce qui peut constituer un frein à l’engagement. Ou le limiter. Mais l’entreprise peut convenir d’octroyer plus de jours à ses salariés pour être réserviste. Et c’est l’objet du Cred : « Inciter les entreprises à accorder des facilités à leurs salariés pour être réserviste », explique Alexis Polin. « Les entreprises sont un maillon essentiel de la réserve », résume-t-il.

Il existe des conventions, dans lesquelles l’entreprise détermine le nombre de jours maximum où elle libère le salarié et le régime du salaire : est-ce qu’elle le maintient entièrement, indépendamment de la solde ? Est-ce qu’elle compense la solde pour que le salarié n’ait pas de perte de rémunération ? Il peut aussi y avoir des paliers dans cette logique, avec un maintien total du salaire au départ, puis plus rien au-dessus d’un certain temps d’engagement. Dans la fonction publique, indique Alexis Polin, il y a un cumul du traitement et des salaires les trente premiers jours. La convention peut aussi baisser le délai de prévenance pour quitter son poste. Si l’entreprise maintient le salaire ou octroie une compensation pour maintenir le niveau de salaire, elle peut bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés sur cette somme, au titre du mécénat.