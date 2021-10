À l’ère du cyber, le mortier n’a pas encore rendu les armes

13 h 07, ce jeudi 7 octobre. Une importante détonation résonne depuis le camp militaire de Valdahon (Doubs). Quelque trente secondes plus tard, une explosion retentit au loin. À plus de 3 km. C’est la première d’une longue série. Plusieurs dizaines d’obus de mortier vont être tirés par cette section d’appui mortier du 1er régiment d’artillerie de Bourogne. En fin de matinée, la section du lieutenant Johan – qui appartient aux Griffons, la 3e batterie du 1er RA – a installé deux mortiers de 120 mm, des pièces d’artillerie de plus de 500 kilos, capables, lorsque la charge de l’obus est au maximum, de toucher une cible à plus de 8 km (retrouvez la fiche technique). Elle participe à l’exercice militaire Royal Black Hawk (lire par ailleurs), « qui simule un combat de haute intensité », rappelle le sous-lieutenant Timothée, officier communication du régiment. Ces conflits impliqueraient plus de ressources humaines et matérielles, mais entraîneraient aussi plus de pertes.

L’état-major de l’armée veut intensifier les entraînements, les complexifier et renforcer les exercices à plusieurs pays, comme le rappelait Le Monde. « Les menaces augmentent, il faut donc être prêt à faire face à ce genre de conflit », glisse le jeune officier. En début de semaine, le général Burkhard, originaire de Delle (notre article) et chef d’état-major de l’armée, a présenté sa doctrine militaire. Si le général veut renforcer la haute intensité, c’est pour être « crédible et cohérent » écrit Le Monde en citant l’officier, tout en notant que l’objectif est « de gagner la guerre avant la guerre ». Des efforts doivent notamment être faits autour de la lutte informationnelle, le renseignement ou sur le cyber. Selon le général, les conflits sont aujourd’hui à comprendre selon le triptyque « compétition-contestation-affrontement » et non plus « paix-crise-guerre ». Les observateurs sont également nombreux à estimer qu’un conflit armé entre États n’est pas impossible, notamment entre les États-Unis et la Chine, comme le théorisait le politologue américain Graham Allison.