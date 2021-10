À Belfort, Arnaud Montebourg milite pour un Made in France XXL

À Belfort, ce mercredi, on parlait industrie (retrouvez ici les échanges de la journée). On parlait made in France. Autant de sujets sur lesquels l’ancien ministre de l’Économie et du redressement productif Arnaud Montebourg est à l’aise. Et dans la fief d’Alstom, il est forcément revenu sur le rachat par le conglomérat américain General Electric, en 2014. Un dossier qu’il a d’abord suivi, avant d’être débarqué à l’été et remplacé par Emmanuel Macron, qui deviendra ensuite président de la République. Avec sa verve qu’on lui connait, sûrement décuplée par la campagne présidentielle qui s’amorce et dans laquelle il s’est engagé.



« Alstom nous a été dérobés par la puissance des Américains. C’est une coalition des services de renseignement de la NSA, de l’appareil judiciaire de la DOJ (department of Justice, NDLR) et d’une grande entreprise qui fonctionne avec l’État qui s’appelle General Electric, détaille-t-il. Cette triple alliance a fonctionné à merveille. » En évoquant Alstom, il parle aussi de l’usurpation d’Alcatel ou de Technip. Il dénonce « le prix de la trahison » des dirigeants de ces trois entreprises : 20 millions d’euros pour Patrick Kron, à Alstom ; 9 millions d’euros pour Thierry Pilenko, de Technip ; et 13 millions d’euros pour Michel Combes, alors patron d’Alcatel.