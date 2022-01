5 des grands engagements financiers de Pays de Montbéliard Agglomération en 2022

« Le projet urbain de PMA se poursuit en renouvelant en profondeur simultanément trois types d’espaces : les centres-villes, les franges de l’usine PSA et les quartiers d’habitat social centraux », précise le rapport. Parmi ces projets, la création d’un nouveau centre et d’un pôle de services inscrits dans une opération d’aménagement du quartier de la Petite-Hollande. Mais également le projet de « quartier d’intérêt régional », quartier des Evoironnes. « Ces nouveaux travaux réalisés ouvrent ces quartiers au reste de la ville et de l’agglomération, favorisent l’insertion socio-professionnelle des habitants et améliorent les logements ou le cadre de vie », estime le rapport d’orientation budgétaire.