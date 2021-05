130 locomotives commandées par l’Ukraine à Alstom, soulagement à Belfort

Les locomotives achetées sont des locomotives électriques bitension (25 000 volts et 3 000 volts). « En plus de la fourniture des locomotives, Alstom offrirait également la maintenance complète associée, qui serait effectuée localement, dans les dépôts des chemins de fer ukrainiens », complète Alstom. Et 35 % de la production et de la maintenance pourraient, in fine, être localisées en Ukraine note Alstom dans son communiqué de presse. Si l’on reprend les schémas de contrats précédents (Kazakhstan par exemple) incluant une localisation de la production dans le pays, on commence par une production totale en France, puis l’envoi de modules en Ukraine où le tout est assemblé puis la construction complète de locomotives dans le pays.

« En raison de sa situation géographique au croisement des corridors ferroviaires européens et orientaux, l’Ukraine a adopté une stratégie adéquate pour accroître son trafic de fret et les revenus qui en découlent. L’électrification croissante et la modernisation du réseau ferroviaire ukrainien s’inscrivent dans cette stratégie », analyse Alstom. Selon Henri Poupart-Lafarge, président-directeur général d’Alstom, qui a fait le déplacement à Kiev, ce contrat conforte surtout la position de l’industriel « sur le segment des locomotives de fret lourd de forte puissance »

Avec des contrats au Kazakhstan et en Azerbaïdjan depuis 2010, Alstom maîtrise les chemins de fer russes dont l’écartement est de 1 520 (1 435 en Europe). « Les dernières locomotives Prima T8 développées pour ces marchés sont capables de résister à des froids extrêmes allant jusqu’à -50ºC, de transporter jusqu’à 9000 tonnes et de rouler à 120 km/h », détaille Alstom.