Sans jouer, la bonne opération du FC Sochaux-Montbéliard

Le FC Sochaux-Montbéliard, au stade Bonal, contre Paris 13 Atletico, le 13 février 2026.
Même s'il n'a pas joué ce week-end, le FC Sochaux-Montbéliard réalise une bonne opération au classement grâce aux contre-performances de Dijon et Rouen. | ©FCSM

Le FC Sochaux-Montbéliard était exempt de cette 24e journée de championnat de National. Dijon a été tenu en échec par Concarneau et Rouen s'est incliné. Ça se resserre en tête de classement. Les Jaune et bleu restent 3e, à égalité de Rouen, 2e.

Que la semaine fut douce pour le FC Sochaux-Montbéliard. En espérant qu’elle annonce un printemps tout aussi heureux.

Le FC Sochaux-Montbéliard avait quitté le pré, le 27 février, avec une victoire convaincante contre Villefranche (lire notre article). Ensuite, le club confirmait le retour de Peugeot comme partenaire. Un symbole fort, après une décennie de rupture (lire notre article). Et en cette fin de semaine, les adversaires directs du FC Sochaux-Montbéliard pour la montée ont trébuché. Même en étant exempt, les Jaune et Bleu restent au contact et sont en embuscades sur le podium.

Dijon a été tenu en échec par Concarneau (1-1), que les Sochaliens reçoivent ce vendredi 13 mars au stade Bonal. Le FC Rouen a, quant à lui, trébuché contre Bourg-Peronnas. Les Normands se sont inclinés 3-1, dans l’Ain. C’est leur seconde défaite lors des cinq derniers matchs.

Le FC Sochaux-Montbéliard compte 12 victoires et un match de moins

Au final, le Dijon Football Côte-d’Or est toujours leader, avec 43 points. Rouen est 2e avec 42 points, à égalité avec Sochaux, 3e. Orléans est 4e, avec 38 points et Versailles, 5e, avec 37 points.

Le FC Sochaux-Montbéliard est le club qui a le plus gagné depuis le début de saison, avec 12 victoires au compteur. Dijon et Rouen n’en comptent que 11.
Dijon et Sochaux comptent, qui plus est, un match en moins par rapport à Rouen.

Nos derniers articles

Les tombes des proches du capitaine Dreyfus, au cimetière juif de Belfort.

Belfort : le cimetière juif, un lieu d’histoire soutenu par la Fondation du Patrimoine

Le cimetière juif de Belfort abrite les dernières demeures de personnalités qui ont marqué l’histoire de la ville, voire du pays, à l’instar des tombes de proches du capitaine Dreyfus. Un projet de quatre parcours thématiques va les mettre en valeur et pourrait permettre de les sauvegarder.
Un panneau d'information et de prévention sur les tiques, au départ de sentiers de randonnée à Auxelles-Haut (Territoire de Belfort).

Le réchauffement climatique amplifie le risque de maladies liées aux tiques

Avec l'arrivée du printemps revient le risque de morsure de tiques. Atmo BFC nous dit tout pour s'en prémunir.
La Fondation Vinci pour la Cité a remis un chèque de 20 000 euros à l'association La Roue de Secours de Montbéliard, le 5 mars 2026.

Avec le soutien de Vinci, la Roue de secours achète une dépanneuse

La plateforme de mobilité solidaire La Roue de Secours, à Montbéliard, vient d’acquérir une dépanneuse porte-voiture. Un achat permis par le soutien de la Fondation Vinci pour la Cité, qui a fait un chèque de 20 000 euros.

