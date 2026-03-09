Sans jouer, la bonne opération du FC Sochaux-Montbéliard

Que la semaine fut douce pour le FC Sochaux-Montbéliard. En espérant qu’elle annonce un printemps tout aussi heureux.
Le FC Sochaux-Montbéliard avait quitté le pré, le 27 février, avec une victoire convaincante contre Villefranche (lire notre article). Ensuite, le club confirmait le retour de Peugeot comme partenaire. Un symbole fort, après une décennie de rupture (lire notre article). Et en cette fin de semaine, les adversaires directs du FC Sochaux-Montbéliard pour la montée ont trébuché. Même en étant exempt, les Jaune et Bleu restent au contact et sont en embuscades sur le podium.
Dijon a été tenu en échec par Concarneau (1-1), que les Sochaliens reçoivent ce vendredi 13 mars au stade Bonal. Le FC Rouen a, quant à lui, trébuché contre Bourg-Peronnas. Les Normands se sont inclinés 3-1, dans l’Ain. C’est leur seconde défaite lors des cinq derniers matchs.
Le FC Sochaux-Montbéliard compte 12 victoires et un match de moins
Au final, le Dijon Football Côte-d’Or est toujours leader, avec 43 points. Rouen est 2e avec 42 points, à égalité avec Sochaux, 3e. Orléans est 4e, avec 38 points et Versailles, 5e, avec 37 points.