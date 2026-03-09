Sans jouer, la bonne opération du FC Sochaux-Montbéliard

Le FC Sochaux-Montbéliard avait quitté le pré, le 27 février, avec une victoire convaincante contre Villefranche (lire notre article). Ensuite, le club confirmait le retour de Peugeot comme partenaire. Un symbole fort, après une décennie de rupture (lire notre article). Et en cette fin de semaine, les adversaires directs du FC Sochaux-Montbéliard pour la montée ont trébuché. Même en étant exempt, les Jaune et Bleu restent au contact et sont en embuscades sur le podium.