Peugeot redevient partenaire du FC Sochaux-Montbéliard

La marque automobile Peugeot fait son retour sur le maillot du FC Sochaux-Montbéliard, qui évolue en National. Un partenariat sera conclu prochainement entre le club et la marque au lion, née dans le pays de Montbéliard.

« On officialisera le partenariat le 11 mars », confirme au Trois Clément Calvez, le président du FC Sochaux-Montbéliard. « Cela vient crédibiliser notre projet et cela lui donnera de la force », a-t-il simplement déclaré, sans souhaiter en dire plus. Un projet intitulé Sochaux 2028, en hommage au centenaire du club qui se profile.

Le constructeur automobile a en effet créé ce club en 1928, faisant du FC Sochaux-Montbéliard « un exemple inédit en Europe », note l’historien Paul Dietchy, professeur des universités à l’université Marie-et-Louis Pasteur, rédacteur en chef de la revue scientifique Football(s). « Même la Juventus de Turin d’Agnelli, ce n’est pas au nom de Fiat, mais de la famille Agnelli », compare-t-il. L’ambition de l’industriel est alors marketing. « Les publicités dans la presse sportive faisait l’analogie entre le beau jeu du FCSM et la qualité des voitures Peugeot », explique l’historien. En Europe, seul le Bayer Leverkusen s’approche de ce modèle de création par une entreprise, d’un club de foot. Mais le foot allemand ne devient professionnel qu’en 1963, 35 ans après Sochaux.