Peugeot redevient partenaire du FC Sochaux-Montbéliard

En 2009, Peugeot est parfois présent sur la maillot du FC Sochaux-Montbéliard.
La marque automobile Peugeot va redevenir partenaire du FC Sochaux-Montbéliard. Le retour sera formalisé le 11 mars. Peugeot a fondé le club de foot en 1928. Il l’avait vendu aux Chinois de Ledus en 2015.

La marque automobile Peugeot fait son retour sur le maillot du FC Sochaux-Montbéliard, qui évolue en National. Un partenariat sera conclu prochainement entre le club et la marque au lion, née dans le pays de Montbéliard.

« On officialisera le partenariat le 11 mars », confirme au Trois Clément Calvez, le président du FC Sochaux-Montbéliard. « Cela vient crédibiliser notre projet et cela lui donnera de la force », a-t-il simplement déclaré, sans souhaiter en dire plus. Un projet intitulé Sochaux 2028, en hommage au centenaire du club qui se profile. 

Le constructeur automobile a en effet créé ce club en 1928, faisant du FC Sochaux-Montbéliard « un exemple inédit en Europe », note l’historien Paul Dietchy, professeur des universités à l’université Marie-et-Louis Pasteur, rédacteur en chef de la revue scientifique Football(s). « Même la Juventus de Turin d’Agnelli, ce n’est pas au nom de Fiat, mais de la famille Agnelli », compare-t-il. L’ambition de l’industriel est alors marketing. « Les publicités dans la presse sportive faisait l’analogie entre le beau jeu du FCSM et la qualité des voitures Peugeot », explique l’historien. En Europe, seul le Bayer Leverkusen s’approche de ce modèle de création par une entreprise, d’un club de foot. Mais le foot allemand ne devient professionnel qu’en 1963, 35 ans après Sochaux. 

Peugeot, c'est Sochaux. Sochaux, c'est Peugeot

Ces derniers mois, la nouvelle gouvernance du club, qui l’a sauvé de la disparition en 2023, ne cachait pas son envie de signer le retour de Peugeot dans l’aventure du FC Sochaux-Montbéliard. Dans notre magazine dédié aux retombées économiques du FC Sochaux, Sandro Nardis, le président du conseil de surveillance du club confiait : « On aimerait voir revenir Peugeot autour de la table. » Sochaux, c’est Peugeot et Peugeot, c’est Sochaux. Les négociations, extrêmement resserrées, avaient déjà débuté. 

En 2014, alors que le FC Sochaux-Montbéliard était relégué en Ligue 2, PSA annonçait son intention de vendre le club. L’opération est finalisée en 2015, aux Chinois de Ledus. Localement, c’est un traumatisme.

Peugeot visible sur le maillot du FC Sochaux le 13 mars

En 2023, le club est sur le point de disparaître. La direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) le rétrograde, compte tenu des errances de gestion du propriétaire Nenking. En Franche-Comté, la mobilisation est forte autour d’une quarantaine d’entrepreneurs locaux, des supporters et des collectivités pour préserver ce patrimoine local. Le FC Sochaux-Montbéliard conserve alors son statut professionnel, mais en 3e division.

Peugeot sera sponsor maillot du FC Sochaux-Montbéliard, dès le prochain match de championnat, le 13 mars, contre Concarneau. Aucune discussion n’existe pour que Peugeot n’intègre le capital du club.

En National, le FC Sochaux-Montbéliard est 3e et est un prétendant à l’accession en Ligue 2. Il a 42 points, comme Rouen et Dijon, qui compte un match de moins. Les Jaune et Bleu n’ont pas perdu depuis neuf matchs (lire notre article).

