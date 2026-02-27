Le FC Sochaux l’emporte face à Villefranche

L’objectif du FC Sochaux semble rempli. Après une victoire à Caen la semaine dernière, les Jaunes et Bleus s’en offrent une seconde (2-1) ce vendredi 27 février contre le FC Villefranche Beaujolais (à revivre ici). Cette 11e victoire de la saison a un goût de revanche. Les Sochaliens s’étaient inclinés lors du match aller 1-0.
Les premières minutes commencent fort pour les Jaunes et Bleus avec plusieurs occasions. La 1re arrive dès la 3e minute de jeu puis une deuxième à la 10e minute avec une frappe cadrée de Kapit Djoco. Sans atteindre le filet. À la 15e, c’est au tour de Fofana de tenter sa chance. Mais sa frappe finit hors cadre. Les joueurs du FC Villefranche Beaujolais n’ont laissé passer aucun ballon dans les buts. Enfin pas pour longtemps.
Première mi-temps : deux penalties en faveur des Sochaliens
Une détermination qui paye puisque le premier tournant du match arrive à la 29e minute. Les Sochaliens s’offrent l’ouverture du score avec un penalty après une faute sur Boubacar Fofana. Samy Baghdadi trompe le gardien a envoyé le ballon directement dans le filet.
Jamais un sans deux, à la 39e, l’arbitre siffle un deuxième pénalty en faveur des Lionceaux. Une occasion de creuser le score que Kapit Djoco ne loupe pas. Avec une frappe semblable à celle de Samy Baghdadi, il ramène le score à 2-0. Son dernier but remontait à octobre contre Aubagne.
Malgré un début de match en retrait pour Villefranche, les joueurs reviennent dans le jeu en deuxième mi-temps. Un moment de flottement de la part des Sochaliens leur a suffit pour marquer un but. À la 69e minute, Babacar Leye réduit l’écart.
Pour rappel, les joueurs de Vincent Hognon seront exempts la semaine prochaine. Donc pas de match pour eux avant la rencontre à domicile contre l’US Concarneau le vendredi 13 mars.