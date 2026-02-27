Le FC Sochaux l’emporte face à Villefranche

Une détermination qui paye puisque le premier tournant du match arrive à la 29e minute. Les Sochaliens s’offrent l’ouverture du score avec un penalty après une faute sur Boubacar Fofana. Samy Baghdadi trompe le gardien a envoyé le ballon directement dans le filet.

Jamais un sans deux, à la 39e, l’arbitre siffle un deuxième pénalty en faveur des Lionceaux. Une occasion de creuser le score que Kapit Djoco ne loupe pas. Avec une frappe semblable à celle de Samy Baghdadi, il ramène le score à 2-0. Son dernier but remontait à octobre contre Aubagne.

Malgré un début de match en retrait pour Villefranche, les joueurs reviennent dans le jeu en deuxième mi-temps. Un moment de flottement de la part des Sochaliens leur a suffit pour marquer un but. À la 69e minute, Babacar Leye réduit l’écart.

Pour rappel, les joueurs de Vincent Hognon seront exempts la semaine prochaine. Donc pas de match pour eux avant la rencontre à domicile contre l’US Concarneau le vendredi 13 mars.