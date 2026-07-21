Mercato estival : pourquoi le FC Sochaux n’a pas encore son effectif définitif

C’est le vœu pieux exprimé par quasi tous les entraîneurs professionnels à l’entame d’une nouvelle saison : pouvoir compter sur un effectif définitif lors de la pré-saison, et notamment à l’heure d’effectuer un stage de préparation si important en termes de travail athlétique, tactique et de cohésion d’équipe. Vincent Hognon n’a pas fait exception à la règle en exprimant cette volonté lors de la reprise de l’entraînement, et comme 99% de ses collègues, il n’a pas vu son désir exaucé !

Les raisons en sont multiples, liées à des impératifs économiques, à l’allongement de discussions avec des recrues potentielles ou à des départs pas toujours programmés ni voulus, ainsi qu’à des opportunités qui n’apparaissaient pas évidentes quelques semaines plus tôt.

Sans compter que les années paires imposent une autre difficulté à un dessein de bouclage précoce du recrutement. Que l’on joue un championnat d’Europe ou une Coupe du monde comme cette année, la rengaine est en effet toujours la même : le marché reste atone tant que les grands joueurs sont concernés par la compétition et n’engagent pas leur avenir à très court terme.