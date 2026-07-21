,

Mercato estival : pourquoi le FC Sochaux n’a pas encore son effectif définitif

Les joueurs du FCSM lors de l'entrainement.
Les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard lors de la reprise de l'entraînement, le 29 juin 2026. | ©Le Trois – Émilie Girard – archives
Analyse

La Coupe du Monde étant terminée, le marché des transferts devrait s'animer et indirectement participer à ce que le FCSM puisse conclure la construction de son effectif.

Fabien Dorier

C’est le vœu pieux exprimé par quasi tous les entraîneurs professionnels à l’entame d’une nouvelle saison : pouvoir compter sur un effectif définitif lors de la pré-saison, et notamment à l’heure d’effectuer un stage de préparation si important en termes de travail athlétique, tactique et de cohésion d’équipe. Vincent Hognon n’a pas fait exception à la règle en exprimant cette volonté lors de la reprise de l’entraînement, et comme 99% de ses collègues, il n’a pas vu son désir exaucé ! 

Les raisons en sont multiples, liées à des impératifs économiques, à l’allongement de discussions avec des recrues potentielles ou à des départs pas toujours programmés ni voulus, ainsi qu’à des opportunités qui n’apparaissaient pas évidentes quelques semaines plus tôt. 

Sans compter que les années paires imposent une autre difficulté à un dessein de bouclage précoce du recrutement. Que l’on joue un championnat d’Europe ou une Coupe du monde comme cette année, la rengaine est en effet toujours la même : le marché reste atone tant que les grands joueurs sont concernés par la compétition et n’engagent pas leur avenir à très court terme.

FC Sochaux-Montbéliard [dossier complet]

Le FC Sochaux contraint par le ruissellement des transferts

Le FC Sochaux-Montbéliard , qui a présenté son nouveau maillot à l’occasion du passage du Tour de France (lire notre article), n’entend évidemment pas recruter d’éléments disputant la Coupe du monde – même si on a remarqué un p’tit Argentin qui a encore du ballon malgré ses 39 ans… La réponse tient au fait qu’il y a dans le domaine des transferts un effet de ruissellement. Celui des meilleurs éléments profitent indirectement à leurs clubs formateurs par les indemnités de formation qu’ils touchent (lire notre article) ou parce que les clubs « intermédiaires » attendent de faire leur propre marché une fois de gros transferts réalisés auprès de plus gros qu’eux, alimentant des entités moins riches qui à leur tour passent à l’action, etc. 

Dit autrement, un battement d’aile de (gros) papillons anglais peut avoir une conséquence sur le budget sochalien (on annonce un transfert de Maxence Lacroix à Chelsea qui rapportera au club) et peut provoquer une offre à un joueur sochalien (au hasard venue de Roumanie, comme cela a été le cas pour Aymen Boutoutaou) ou une surenchère sur l’un de ses prospects… 

L’art de construire un effectif compétitif doit tenir compte d’impératifs financiers, imposant de la patience et la prise en compte de nombreux paramètres. Quitte à frustrer un entraîneur qui est jugé sur la capacité de son équipe à être performante collectivement quand bien même doit-il voir partir certains joueurs ou en intégrer d’autres parfois du jour au lendemain.

Même gratuite, l'info a un prix !

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Votre don est défiscalisable à hauteur de 60% sur vos impôts
Faire un don

Nos derniers articles

Guillaume Guthleben, directeur de l'association Agir ensemble pour notre santé (AEPNS), qui gère le centre de santé Léon-Blum, aux Résidences, à Belfort.

Belfort : aux Résidences, le centre de santé Léon-Blum plus que jamais mobilisé

Depuis 2022, l’association Agir ensemble pour notre santé (AEPNS), qui pilote le centre de santé Léon-Blum dans le quartier des Résidences à Belfort, porte une expérimentation pour une approche globale du soin. Une manière de réduire les inégalités sociales de santé. Mais une démarche aujourd’hui menacée. Explications.
,
Landry Nomel rejoint le FC Sochaux-Montbéliard.

Landry Nomel rejoint le FC Sochaux qui perd Aymen Boutoutaou

Le FC Sochaux-Montbéliard vient d’annoncer le recrutement de l’ailier Landry Nomel. Et confirme le départ d’Aymen Boutoutaou pour la Roumanie, contre une indemnité de transfert d’1,35 million d’euros.
M-Plus s'est doté d'équipement de pointe pour proposer des soudure laser.

Lachapelle-sous-Rougemont : un nouveau président à la tête de M-Plus

Le groupe industriel M-Plus fait évoluer sa gouvernance. François Cortinovis n’est plus le président du groupe. Il est remplacé par Pierre Petitjean.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

95 Appartements7 Immeubles60 Maisons7 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC