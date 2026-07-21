Mercato estival : pourquoi le FC Sochaux n’a pas encore son effectif définitif

Fabien Dorier
C’est le vœu pieux exprimé par quasi tous les entraîneurs professionnels à l’entame d’une nouvelle saison : pouvoir compter sur un effectif définitif lors de la pré-saison, et notamment à l’heure d’effectuer un stage de préparation si important en termes de travail athlétique, tactique et de cohésion d’équipe. Vincent Hognon n’a pas fait exception à la règle en exprimant cette volonté lors de la reprise de l’entraînement, et comme 99% de ses collègues, il n’a pas vu son désir exaucé !
Les raisons en sont multiples, liées à des impératifs économiques, à l’allongement de discussions avec des recrues potentielles ou à des départs pas toujours programmés ni voulus, ainsi qu’à des opportunités qui n’apparaissaient pas évidentes quelques semaines plus tôt.
Sans compter que les années paires imposent une autre difficulté à un dessein de bouclage précoce du recrutement. Que l’on joue un championnat d’Europe ou une Coupe du monde comme cette année, la rengaine est en effet toujours la même : le marché reste atone tant que les grands joueurs sont concernés par la compétition et n’engagent pas leur avenir à très court terme.
Le FC Sochaux contraint par le ruissellement des transferts
Le FC Sochaux-Montbéliard , qui a présenté son nouveau maillot à l’occasion du passage du Tour de France (lire notre article), n’entend évidemment pas recruter d’éléments disputant la Coupe du monde – même si on a remarqué un p’tit Argentin qui a encore du ballon malgré ses 39 ans… La réponse tient au fait qu’il y a dans le domaine des transferts un effet de ruissellement. Celui des meilleurs éléments profitent indirectement à leurs clubs formateurs par les indemnités de formation qu’ils touchent (lire notre article) ou parce que les clubs « intermédiaires » attendent de faire leur propre marché une fois de gros transferts réalisés auprès de plus gros qu’eux, alimentant des entités moins riches qui à leur tour passent à l’action, etc.
Dit autrement, un battement d’aile de (gros) papillons anglais peut avoir une conséquence sur le budget sochalien (on annonce un transfert de Maxence Lacroix à Chelsea qui rapportera au club) et peut provoquer une offre à un joueur sochalien (au hasard venue de Roumanie, comme cela a été le cas pour Aymen Boutoutaou) ou une surenchère sur l’un de ses prospects…
L’art de construire un effectif compétitif doit tenir compte d’impératifs financiers, imposant de la patience et la prise en compte de nombreux paramètres. Quitte à frustrer un entraîneur qui est jugé sur la capacité de son équipe à être performante collectivement quand bien même doit-il voir partir certains joueurs ou en intégrer d’autres parfois du jour au lendemain.
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