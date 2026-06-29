FC Sochaux : comment le club a continué à former des « pépites »

À l’été 2014, le FC Sochaux-Montbéliard (FCSM) quittait la Ligue 1. Au-delà d’une question de prestige, c’est une vitrine que ce club formateur perdait. Depuis, le FCSM a continué à former de nombreux jeunes de qualité avant de leur donner leur chance et de les accompagner au très haut niveau.

On en veut pour preuve la présence de trois éléments « Made In Seloncourt » dans le contingent français à l’occasion de la Coupe du Monde (Konaté, Lacroix et Thuram – voir notre article), mais aussi de nombreux autres joueurs évoluant dans des championnats prestigieux après avoir débuté avec le maillot sochalien.

Qu’est-ce qui a changé, ou s’est poursuivi, avec la relégation en Ligue 2 de 2014, puis les trois ans passés en National depuis 2023 ?