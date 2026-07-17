Le FC Sochaux dévoile son maillot (jaune) au bord des routes du Tour de France

Information importante : le maillot conserve la double marque EIMI x Peugeot sur son torse, comme lors de la fin de saison dernière, après le retour de Peugeot comme partenaire du club (lire notre article). « Le bleu roi fait son grand retour, notamment sur les manches, tandis que de fines bandes jaunes, en 2 teintes, habillent la face avant du maillot pour un rendu sobre et élégant », indique le club. Qui ajoute : « Autre clin d’œil à l’ADN du territoire : les coutures bleues apparentes, inspirées des surpiqûres présentes dans l’univers automobile, rappellent le lien historique qui unit le club à son berceau industriel. »

Le maillot arbore un col polo souple en V, bleu, et les extrémités des manches sont élastiques. « Comme depuis l’arrivée d’Eldera, le drapeau comtois figure au bas du maillot et le slogan « Ici bat le cœur comtois » est présent à l’intérieur du col », termine le club. Eldera, de son côté, arbore son nouveau logo. Le maillot… jaune et bleu est déjà disponible sur la boutique en ligne du club.