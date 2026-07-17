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Le FC Sochaux dévoile son maillot (jaune) au bord des routes du Tour de France

Le FC Sochaux-Montbéliard a dévoilé son maillot domicile 2026-2027 sur les routes du Tour de France.
Le FC Sochaux-Montbéliard a dévoilé son maillot domicile 2026-2027 sur les routes du Tour de France. | ©FCSM
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Le FC Sochaux-Montbéliard a dévoilé son maillot domicile 2026-2027 sur les bords du Tour de France, lors de la 13e étape entre Dole et Belfort. Le club l’a fait depuis la commune de Chaux, au pied du ballon d’Alsace.

Le FC Sochaux-Montbéliard ne manque pas d’humour. Ni d’originalité. En 2025, le club avait dévoilé son maillot 2025-2026 lors du concert de Last Train, aux Eurockéennes de Belfort (lire notre article). Pour la saison 2026-2027, en Ligue 2 BKT rejoint le 15 mai (lire notre article), le FCSM a dévoilé son maillot sur les bords des routes du Tour de France, à l’occasion de la 13e étape entre Dole et Belfort, remportée par Mauro Schmid (lire notre article). Les supporters l’ont fait à proximité de l’aérodrome de Chaux, commune du nord Territoire. Parce que c’est So… Chaux. Depuis plusieurs jours, le club a fait un jeu de pistes sur les réseaux sociaux.

EIMI et Peugeot sur le torse du maillot du FC Sochaux

Information importante : le maillot conserve la double marque EIMI x Peugeot sur son torse, comme lors de la fin de saison dernière, après le retour de Peugeot comme partenaire du club (lire notre article). « Le bleu roi fait son grand retour, notamment sur les manches, tandis que de fines bandes jaunes, en 2 teintes, habillent la face avant du maillot pour un rendu sobre et élégant », indique le club. Qui ajoute : « Autre clin d’œil à l’ADN du territoire : les coutures bleues apparentes, inspirées des surpiqûres présentes dans l’univers automobile, rappellent le lien historique qui unit le club à son berceau industriel. »

Le maillot arbore un col polo souple en V, bleu, et les extrémités des manches sont élastiques. « Comme depuis l’arrivée d’Eldera, le drapeau comtois figure au bas du maillot et le slogan « Ici bat le cœur comtois » est présent à l’intérieur du col », termine le club. Eldera, de son côté, arbore son nouveau logo. Le maillot… jaune et bleu est déjà disponible sur la boutique en ligne du club.

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