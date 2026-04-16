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Les infos à retenir avant le déplacement à Dijon

Arthur Vitelli, défenseur du FC Sochaux-Montbéliard, contre Paris 13 Atletico, le 13 février 2026.
Arthur Vitelli, défenseur du FC Sochaux-Montbéliard, contre Paris 13 Atletico, le 13 février 2026. | ©FCSM – Christian Lemontey

Pour cette 30e journée de championnat de National, le FC Sochaux-Montbéliard affrontera, ce vendredi 17 avril, le Dijon Football Côte-d’Or. Un derby régional qui confronte le leader du classement et le deuxième. À suivre en direct sur letrois.info

Le contexte

Après une défaite contre le Football club Versailles (1-0) et un match nul à domicile contre le Football club Fleury 91 (2-2), le FC Sochaux-Montbéliard compte bien mettre fin à cette série de défaites (lire notre article). Ce vendredi 17 avril, l’équipe prendra la direction du stade Gaston-Gérard pour affronter Dijon Football Côte-d’Or lors d’un derby régional.

Une victoire non négligeable à seulement cinq matchs de la fin de saison. Elle permettrait au FCSM de remporter trois points et ainsi être à égalité avec les leaders du classement de National : Dijon avec 55 points. Mais aussi de distancer le FC Rouen, troisième du classement avec 47 points.

L’adversaire

Leaders du classement, les Rouges comptent 55 points dans le classement de National. Depuis le début de la saison, l’équipe Dijonnaise n’enregistre que deux défaites : les deux contre le Football club Fleury 91. La semaine dernière, le FCSM a encaissé un match nul face à ces derniers. 

Lors du match aller, en 14e journée de championnat de National, les Jaunes et Bleus s’étaient inclinés (0-1) à domicile. Le milieu de terrain, Jordan Marié, avait réussi à atteindre le filet  sochalien à la 88e minute. Une rencontre qui avait rassemblé 18 171 supporters au stade Bonal, un record pour la saison.

La phrase du coach

« Je ne sens pas de pression, mais plutôt de l’engouement. Il n’y a pas de vérité absolue dans le sport, ce qui compte, c’est la performance que va réaliser mon équipe. Il reste cinq matchs, on est bien, mais on ne montera pas avec 52 points », souligne Vincent Hognon et ajoute : « Il faudra avoir les nerfs solides. Être capables de continuer sur nos points forts sans en faire moins, par crainte ou par suffisance. »

Le joueur

« On a des armes, on l’a montré en faisant cette très belle série. On est meilleur sur cette deuxième partie de saison. Ça va aussi se jouer sur l’aspect mental », affirme Arthur Vitelli, désigné joueur de la saison 2023/2024. Pour le défenseur central, cette rencontre est particulière, alors qu’aujourd’hui il porte les couleurs du FCSM, il est né et a été formé au Dijon Football Côte-d’Or.

Le chiffre

605. C’est le nombre maximum de supporters sochaliens autorisés à se rendre au stade Gaston Gérard ce vendredi 17 avril dans la zone de parcage visiteur. Ils devront être munis d’un billet préalablement acheté auprès du FC Sochaux-Montbéliard. La préfecture de Côte-d’Or a pris un arrêté encadrant strictement le déplacement des supporters. « Il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’équipe du Football Club Sochaux-Montbéliard (FCSM) ou se comportant comme tel, d’accéder au stade Gaston Gérard de Dijon », précise l’arrêté.

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