Les infos à retenir avant le déplacement à Dijon

Après une défaite contre le Football club Versailles (1-0) et un match nul à domicile contre le Football club Fleury 91 (2-2), le FC Sochaux-Montbéliard compte bien mettre fin à cette série de défaites (lire notre article). Ce vendredi 17 avril, l’équipe prendra la direction du stade Gaston-Gérard pour affronter Dijon Football Côte-d’Or lors d’un derby régional.

Une victoire non négligeable à seulement cinq matchs de la fin de saison. Elle permettrait au FCSM de remporter trois points et ainsi être à égalité avec les leaders du classement de National : Dijon avec 55 points. Mais aussi de distancer le FC Rouen, troisième du classement avec 47 points.