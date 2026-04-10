Julien Masson sauve le FC Sochaux in extremis contre Fleury

La fin de saison risque d’être crispante, alors que l’heure de vérité approche. Après l’euphorie de la série de cinq victoires, le FC Sochaux-Montbéliard joue avec le coeur de ses supporters qui redoutent un effondrement de dernière minute alors que les planètes s’alignaient si bien ces dernières semaines.
Contre le FC Fleury 91, le FC Sochaux-Montbéliard s’en sort finalement pas si mal, en accrochant le match nul 2-2 (revivez le match), dans le temps additionnel, grâce à un but de Julien Masson. Tout avait pourtant bien commencé pour les Doubistes. Ils avaient ouvert le score à la 24e minute grâce à Benjamin Gomel (11 buts depuis le début de saison) et multipliait les occasions. Mais ils rentraient au vestiaire sur la plus petite des marges.
🏁Fin du match.— FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) April 10, 2026
Avec un but de Julien Masson dans le temps additionnel, les Sochaliens arrachent le nul face au @FCFleury91. Merci aux 15 528 supporters présents ce soir au Stade Bonal 🫶
2⃣-2⃣ #FCSMFCF91 pic.twitter.com/ZIDU1T0LwL
Derby entre le FC Sochaux et Dijon pour la 30e journée
Rouen exempt, Sochaux creuse quand même l’écart avec son premier poursuivant et compte donc 5 points d’avance sur le 3e. Dijon (55 points) a gagné et conserve la tête du championnat avec 3 points d’avance. Le FC Fleury 91 est 4e, avec 45 points.
À cinq journées de la fin, il ne va pas falloir laisser plus de points en route pour continuer d’espérer monter directement en Ligue 2. Surtout que le prochain match est ardus : le FC Sochaux-Montbéliard se déplace à Dijon pour un derby au sommet.
15 528 supporters étaient présents à Bonal ce vendredi pour le match des Sociochaux (lire notre article).