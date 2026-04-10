Julien Masson sauve le FC Sochaux in extremis contre Fleury

À cinq journées de la fin, il ne va pas falloir laisser plus de points en route pour continuer d’espérer monter directement en Ligue 2. Surtout que le prochain match est ardus : le FC Sochaux-Montbéliard se déplace à Dijon pour un derby au sommet.

15 528 supporters étaient présents à Bonal ce vendredi pour le match des Sociochaux (lire notre article).