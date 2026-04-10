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Julien Masson sauve le FC Sochaux in extremis contre Fleury

Le milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard Julien Masson, contre le Stade briochin, en août 2025.
Julien Sochaux a sauvé le FC Sochaux d'une énorme déconvenue, ce 10 avril à Bonal. | ©FCSM
Alerte

Le FC Sochaux-Montbéliard a fait match nul 2-2 contre le FC Fleury 91, ce vendredi 10 avril. Les Jaune et Bleu ont égalisé dans le temps additionnel, grâce à un but du milieu de terrain Julien Masson. Sochaux reste 2e, avec 5 points d'avance sur le 3e.

La fin de saison risque d’être crispante, alors que l’heure de vérité approche. Après l’euphorie de la série de cinq victoires, le FC Sochaux-Montbéliard joue avec le coeur de ses supporters qui redoutent un effondrement de dernière minute alors que les planètes s’alignaient si bien ces dernières semaines.

Contre le FC Fleury 91, le FC Sochaux-Montbéliard s’en sort finalement pas si mal, en accrochant le match nul 2-2 (revivez le match), dans le temps additionnel, grâce à un but de Julien Masson. Tout avait pourtant bien commencé pour les Doubistes. Ils avaient ouvert le score à la 24e minute grâce à Benjamin Gomel (11 buts depuis le début de saison) et multipliait les occasions. Mais ils rentraient au vestiaire sur la plus petite des marges.

Derby entre le FC Sochaux et Dijon pour la 30e journée

Les Francieliens sont revenus dans le match sur penalty (58e), sur une décision arbitrale qui risque de faire causer. Au départ de l’action, il y a une grossière faute sur Julien Masson à 30 mètres du but de Fleury. Le jeu repart vers le but sochalien. Le ballon arrive dans la surface et un duel oppose Jonathan Mexique à Jonathan Rivas, qui tombe ; le contact paraît totalement anodin, mais l’arbitre n’hésite pas et désigne directement le point de penalty. Jonathan Rivas a ensuite corsé l’addition à la 80e, avant que Julien Masson ne sauve les Jaune et Bleu in extremis.

Rouen exempt, Sochaux creuse quand même l’écart avec son premier poursuivant et compte donc 5 points d’avance sur le 3e. Dijon (55 points) a gagné et conserve la tête du championnat avec 3 points d’avance. Le FC Fleury 91 est 4e, avec 45 points.

À cinq journées de la fin, il ne va pas falloir laisser plus de points en route pour continuer d’espérer monter directement en Ligue 2. Surtout que le prochain match est ardus : le FC Sochaux-Montbéliard se déplace à Dijon pour un derby au sommet.

15 528 supporters étaient présents à Bonal ce vendredi pour le match des Sociochaux (lire notre article). 

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