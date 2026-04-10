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Revivez le match nul du FC Sochaux contre Fleury

Elson Mendes, milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard, le 13 février 2026, conter Paris 13 Atletico.
Elson Mendes retrouve contre Fleury le groupe du FC Sochaux-Montbéliard à la suite de sa blessure contre l'US Concarneau. | ©FCSM – Christian Lemontey

Le FC Sochaux-Montbéliard et le FC Fleury 91 ont fait match nul 2-2, ce vendredi 10 avril, au stade Bonal, dans le cadre de la 29e journée du championnat de National. Sochaux conserve sa 2e place et accroit légèrement son avance sur le 3e, Rouen, avec 5 points d'écart. Rien n'est joué.

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Logo de Peugeot, lors de la présentation en septembre 2023, de la Peugeot e-3008. | ©Le Trois – Éva Chibane

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