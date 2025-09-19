Le semi-marathon du Lion, la 40e Rugissante !

Édition 2018 du semi-marathon du Lion.
La 40e édition du Lion est programmée le 28 septembre, entre Montbéliard et Belfort. | ©CC BY 4.0 – Thomas Bresson

La 40e édition du semi-marathon du Lion est programmée le dimanche 28 septembre. Le départ se fait à Montbéliard, l’arrivée, à Belfort. Les chiffres à retenir.

40e édition

La première édition du semi-marathon du Lion a eu lieu en 1984 et reliait déjà Montbéliard à Belfort. La course est imaginée par la section athlétisme du FC Sochaux-Montbéliard. Le lion évoque le Lion de Belfort et le lion de Peugeot. Pour cette nouvelle édition, le tracé se fait dans le sens Montbéliard-Belfort, le dimanche 28 septembre. Les organisateurs de rappeler : « Son but : organiser une course sur route d’envergure à l’image de son équipe de coureurs à pied, composée de plusieurs athlètes internationaux à l’époque. »

6 300 participants

3 100 coureurs sont attendus sur le parcours du semi-marathon. 6 300 participants doivent s’élancer sur l’une des courses concoctées par l’organisation. Un record. Lors de la première édition, 1 000 coureurs avaient pris part à l’épreuve. Le record est de 59’53“, il a été établi en 2019, par Kelvin Kiptum, mort dans un accident en 2024 (lire notre article). 13 groupes musicaux interviendront sur le parcours et 6 animateurs seront mobilisés pour commenter les arrivées.

4 types d’épreuves

Depuis 1987, le semi-marathon du Lion dispose du label international. Il a déjà accueilli les championnats du monde et le championnat de France de semi-marathon. En plus de l’épreuve phare, les organisateurs prévoient (détail ci-dessous) des randonnées, des marches culturelles, des courses (distances de 5, 10 et 21 km) et des épreuves pour les écoliers. 13 groupes musicaux interviendront sur le parcours, pour mettre de l’ambiance.

Demandez le programme !

26 septembre :

  • Le Mini Lion des écoles élémentaires, qui mobilise les élèves de CM2. Organisé en lien avec l’Education nationale, ils parcoureront 1,6 km sur les quais de la Savoureuse à Belfort. Au programme : 4 séquences de 400 m à allure libre et 4 stands pédagogiques interactifs sur le thème du sport et de la santé.

 

27 septembre :

  • La randonnée pédestre et la marche nordique se tiendront sur le site du Malsaucy. Trois circuits seront proposés : 5 km, 12 km et 15 km. Départs de 9h à 15h.
  • La marche culturelle, organisée dans la vieille ville de Belfort : « Sur la trace des Lions » (départ libre entre 10h et 12h ou entre 14h et 17h) ; « Le rallye des 40 ans » (départs à 10h et à 14h).

 

28 septembre :

  • « La Féline solidaire » avec Techn’hom course féminine sur 5 km, deux départs à Andelnans à 8h45 pour la course « Fast » chronométrée et à 8h50 pour celle « Open » non chronométrée. La course soutient la lutte contre le cancer du sein.
  • Le 10 km en Joëlette, départs à 9h15 et à 9h30 de Châtenois-les-Forges.
  • Le 10 km Crédit Mutuel, départs à 9h15 et à 9h30 de Châtenois-les-Forges.
  • Le semi-marathon en Joëlette, départs à 9h45 et à 10h de Montbéliard.

,
Vincent Hognon, coach du FC Sochaux-Montbéliard, le 4 septembre, en conférence de presse avant le match entre le FCSM et Paris 13 Atletico.

Vincent Hognon : « Je m’attends à beaucoup plus de duels »

Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace à Villefranche ce vendredi 19 septembre, dans le cadre de la 7e journée du championnat de National. Un point de passage, alors que le premier quart de la saison se profile. Et qu’une mini trêve est au programme.
Les lycéens sont mobilisés ce 18 septembre 2025, à Belfort.

À Belfort, les lycéens imposent leur voix dans la mobilisation

À Belfort, la mobilisation a pris deux visages : les syndicats ont suivi leurs parcours habituels, tandis qu’une jeunesse décidée a créé un second cortège, bloquant la rue et marchant jusqu’aux usines pour se faire entendre.
Les nouveaux vélos électriques en libre service sont arrivés à Belfort le 28 juillet. | © Le Trois P.-Y.R.

Belfort : l’arrivée des nouveaux vélos électriques profite à l’insertion

Les vélos en libre-service du réseau Optymo de Belfort sont passés à l’électrique fin juillet. Ils rencontrent un vif succès, avec des locations multipliées par 2,5. Les anciens vélos trouvent une nouvelle vie auprès d’association, comme la Régie de Quartier.

