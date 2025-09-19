Le semi-marathon du Lion, la 40e Rugissante !

La première édition du semi-marathon du Lion a eu lieu en 1984 et reliait déjà Montbéliard à Belfort. La course est imaginée par la section athlétisme du FC Sochaux-Montbéliard. Le lion évoque le Lion de Belfort et le lion de Peugeot. Pour cette nouvelle édition, le tracé se fait dans le sens Montbéliard-Belfort, le dimanche 28 septembre. Les organisateurs de rappeler : « Son but : organiser une course sur route d’envergure à l’image de son équipe de coureurs à pied, composée de plusieurs athlètes internationaux à l’époque. »