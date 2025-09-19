Le semi-marathon du Lion, la 40e Rugissante !

40e édition
La première édition du semi-marathon du Lion a eu lieu en 1984 et reliait déjà Montbéliard à Belfort. La course est imaginée par la section athlétisme du FC Sochaux-Montbéliard. Le lion évoque le Lion de Belfort et le lion de Peugeot. Pour cette nouvelle édition, le tracé se fait dans le sens Montbéliard-Belfort, le dimanche 28 septembre. Les organisateurs de rappeler : « Son but : organiser une course sur route d’envergure à l’image de son équipe de coureurs à pied, composée de plusieurs athlètes internationaux à l’époque. »
6 300 participants
3 100 coureurs sont attendus sur le parcours du semi-marathon. 6 300 participants doivent s’élancer sur l’une des courses concoctées par l’organisation. Un record. Lors de la première édition, 1 000 coureurs avaient pris part à l’épreuve. Le record est de 59’53“, il a été établi en 2019, par Kelvin Kiptum, mort dans un accident en 2024 (lire notre article). 13 groupes musicaux interviendront sur le parcours et 6 animateurs seront mobilisés pour commenter les arrivées.
4 types d’épreuves
Depuis 1987, le semi-marathon du Lion dispose du label international. Il a déjà accueilli les championnats du monde et le championnat de France de semi-marathon. En plus de l’épreuve phare, les organisateurs prévoient (détail ci-dessous) des randonnées, des marches culturelles, des courses (distances de 5, 10 et 21 km) et des épreuves pour les écoliers. 13 groupes musicaux interviendront sur le parcours, pour mettre de l’ambiance.
Demandez le programme !
26 septembre :
- Le Mini Lion des écoles élémentaires, qui mobilise les élèves de CM2. Organisé en lien avec l’Education nationale, ils parcoureront 1,6 km sur les quais de la Savoureuse à Belfort. Au programme : 4 séquences de 400 m à allure libre et 4 stands pédagogiques interactifs sur le thème du sport et de la santé.
27 septembre :
- La randonnée pédestre et la marche nordique se tiendront sur le site du Malsaucy. Trois circuits seront proposés : 5 km, 12 km et 15 km. Départs de 9h à 15h.
- La marche culturelle, organisée dans la vieille ville de Belfort : « Sur la trace des Lions » (départ libre entre 10h et 12h ou entre 14h et 17h) ; « Le rallye des 40 ans » (départs à 10h et à 14h).
28 septembre :
- « La Féline solidaire » avec Techn’hom course féminine sur 5 km, deux départs à Andelnans à 8h45 pour la course « Fast » chronométrée et à 8h50 pour celle « Open » non chronométrée. La course soutient la lutte contre le cancer du sein.
- Le 10 km en Joëlette, départs à 9h15 et à 9h30 de Châtenois-les-Forges.
- Le 10 km Crédit Mutuel, départs à 9h15 et à 9h30 de Châtenois-les-Forges.
- Le semi-marathon en Joëlette, départs à 9h45 et à 10h de Montbéliard.