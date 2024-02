Athlétisme : Kelvin Kiptum, recordman du semi-marathon du Lion, meurt dans un accident

“Quand on faisait des séances de côtes dans la forêt près de chez lui, il était petit mais nous suivait, pieds nus, après avoir gardé les chèvres et les moutons. C’était en 2013, il n’avait pas encore vraiment commencé la course à pied”, racontait Gervais Hakizimana à l’AFP en octobre. Kiptum avait commencé à courir régulièrement en 2016. En 2019, il avait réussi deux semi-marathons très rapides en deux semaines (60:48 à Copenhague puis 59:53 à Belfort, France), lorsque Gervais Hakizimana lui avait proposé de le coacher pour le marathon, leur collaboration décollant pendant la pandémie de Covid-19 en 2020.

Forçat de l’entraînement, Kiptum courait régulièrement plus de 250 kilomètres par semaine, et parfois plus de 300, des chiffres rares même au très haut niveau, assurait son entraîneur, qui échangeait avec son coureur en swahili et en anglais. “A Chepkorio on habite ensemble. Il me loue une chambre. C’est tout prêt de chez lui mais il vaut mieux qu’il ne rentre pas, il faut qu’il se concentre, il y a la famille, des enfants… Il faut se fermer. Il ne fait que courir, manger, dormir”, ajoutait le coach, à propos de son athlète, entièrement dédié à sa quête. “Kelvin est un garçon qui aime communiquer, qui écoute beaucoup”, appréciait M. Hakizimana. Le Rwandais avait posé, plein d’admiration, avec son athlète, pancarte “record du monde” en main à Chicago en octobre dernier.