Le FCSM retrouve Bonal vendredi face au Stade Briochin

124 projecteurs LEDs vont éclairer la pelouse du stade Bonal. | © Pays de Montbéliard Agglomération
Le FCSM conserve une place en haut du classement, deuxième du National avant cette nouvelle journée. | ©PMA
Le FC Sochaux-Montbéliard jouera son prochain match de National ce vendredi 29 août, à 19 h 30, au stade Bonal. Les Lionceaux recevront le Stade Briochin pour la quatrième journée de championnat.

Après un début de saison convaincant marqué par une large victoire contre Orléans (5-0), les Sochaliens restent sur une défaite la semaine passée à Rouen (3-1). Malgré ce revers, le FCSM conserve une place en haut du classement, deuxième du National avant cette nouvelle journée. 

Le Stade Briochin, de son côté, connaît un début de saison plus compliqué. Le club breton, basé à Saint-Brieuc, est actuellement 17e du classement et n’a toujours pas gagné cette saison. Les hommes de Guillaume Allanou, qui occupe à la fois les fonctions de président et d’entraîneur, restent toutefois sur un nul contre Dijon qui leur a permis de glaner leur premier point  (0-0). 

Entrée de l'usine Stellantis de Sochaux, depuis Montbéliard. | ©Stellantis

Stellantis abandonne son programme de conduite autonome de niveau 3

Le constructeur automobile Stellantis a abandonné son programme de conduite autonome de niveau 3, qui devait permettre au conducteur de quitter les yeux de la route jusqu'à une certaine vitesse, selon une information de Reuters confirmée mardi par le groupe.
L'édition 2023 du Fimu est un succès avec plus de 108 000 visiteurs. | ©Nicolas Miot – Ville de Belfort

Le Fimu 2025 rassemble 100 600 festivaliers

Le Festival international de musique universitaire (Fimu) a attiré 100 600 festivaliers du 5 au 8 juin 2025 à Belfort contre 100 500 en 2024. Retour sur cette édition en chiffres.
Météo orage pluie vigilance

Le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort en vigilance orange pour risques d’orages

Météo France annonce des orages à partir de 16 h, dans le Doubs et la Haute-Saône, de 18 h dans le Territoire de Belfort, avec des risques de fortes précipitations.

