Le FCSM retrouve Bonal vendredi face au Stade Briochin

Après un début de saison convaincant marqué par une large victoire contre Orléans (5-0), les Sochaliens restent sur une défaite la semaine passée à Rouen (3-1). Malgré ce revers, le FCSM conserve une place en haut du classement, deuxième du National avant cette nouvelle journée.

Le Stade Briochin, de son côté, connaît un début de saison plus compliqué. Le club breton, basé à Saint-Brieuc, est actuellement 17e du classement et n’a toujours pas gagné cette saison. Les hommes de Guillaume Allanou, qui occupe à la fois les fonctions de président et d’entraîneur, restent toutefois sur un nul contre Dijon qui leur a permis de glaner leur premier point (0-0).