Défaite du FCSM contre Rouen

La semaine dernière, le FCSM a vaincu Orléans 5 à 0. Cette semaine, les sportifs se sont déplacés au stade Robert-Diochon. Stade qui était vide, en raison du huit-clos prononcé. Ils ont affronté le FC Rouen, actuellement 10e du classement. Et ont perdu pour la première fois de la saison. Les Jaune et Bleu collaient au score avant la mi-temps avant d’être battu 3 buts à 1. Ils restent deuxième du classement.