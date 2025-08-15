[Direct] Vivez le match du FCSM contre Orléans

La saison 2025-2026 du championnat de football masculin de National est lancée. La 2e journée est programmée ce vendredi 15 août, au stade Bonal.Le FCSM va affronter l’US Orléans Loiret. La semaine dernière, le FC Sochaux-Montbéliard qui s’est déplacé au Puy-en-Velay a gagné son premier match 1 à 0 grâce à un penalty obtenu à la fin du match par Benjamin Gomel (voir ici).