Le FC Sochaux se concentre sur le sportif avant de recevoir Aubagne

C’est le résultat qui compte. Le FC Sochaux-Montbéliard doit l’emporter vendredi soir contre Aubagne. Après un dernier match compliqué à Nancy (défaite 1-0), suivie d’incidents (lire notre article), les joueurs et le staff ont vécu une semaine avec des entraînements à huis clos. “On avait besoin de calme et de sérénité. On a axé nos entraînements sur le fait de retrouver de la confiance”, explique le nouvel entraîneur sochalien Frédéric Bompard (lire notre article). “On a également travaillé sur le plan offensif, pour mettre en place des circuits de passes”, précise-t-il.

Pour aller chercher la victoire, le coach est clair. “Je veux une équipe conquérante qui a envie de gagner. La semaine de travail a été bonne”, tient à rappeler Frédéric Bompard. Il assure que ses joueurs ne sont pas touchés par cette semaine délicate pour le club. “Pourquoi voulez-vous qu’ils soient impactés ? Restons focus sur l’aspect sportif, professionnel, footballistique et puis c’est tout, exprime-t-il avec ardeur. Il ne faudra pas être attentiste et entraîner le public derrière nous.” Le public, justement, attend une victoire et si possible avec la manière.