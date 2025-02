Sochaux à l’épreuve du leader Nancy : entre ambition et humilité

“J’espère qu’il y aura un déclic dans l’animation offensive. J’ai le sentiment qu’on a avancé cette semaine”, présente l’entraîneur sochalien avec humilité. Reste à savoir si les joueurs pourront l’appliquer dès demain. “À ce niveau-là, il faut qu’on soit capable de mettre de la variété dans le jeu, a-t-il souligné. Et on est aussi obligés de s’adapter à l’adversaire.” Sochaux devra exploiter les failles nancéiennes pour espérer prendre les trois points et se relancer dans ce championnat où tout reste possible.

“Je ne m’arrêterai pas à ce match-là, car j’ai eu peu de temps pour le préparer. Mais on l’a quand même bien préparé”, sourit Frédéric Bompard. Pour le déplacement, l’entraîneur a dû faire des choix. “Quand vous faîtes des choix, vous mécontentez des gens. Mais ce n’est pas définitif. C’est plus qu’important de concerner tout le monde”, explique-t-il, sans pour autant donner plus de détails sur les joueurs retenus pour demain.

Dans sa mission de 14 matchs jusqu’à la fin de saison, l’entraîneur l’assure : son groupe est soudé et tout le monde a le même “projet commun”. Premier élément de réponse demain soir.