Violences lors de Nancy-Sochaux : le FCSM porte plainte contre X

Comme l’ont relaté ce week-end Ici Belfort-Montbéliard et L’Est Républicain, le match qui a opposé Nancy à Sochaux le vendredi 14 février s’est fini avec la défaite du FCSM et de – très – gros incidents. Provoqués par les Ultras de Nancy, certains Ultras sochaliens ont arraché leurs sièges de leurs tribunes, et les ont jetés, les utilisant comme projectiles. « En quelques minutes, la situation est devenue incontrôlable », relate L’Est Républicain. Des morceaux de verre ont volé. Une cinquantaine de sièges ont été arrachés ; l’un d’eux a atterri sur le visage d’un dirigeant de la sécurité de Nancy, relatent encore nos confrères; il a été pris en charge « le visage ensanglanté ».

La direction sochalienne, ce lundi 17 février, confirme porter plainte contre X, « une procédure normale dans ce genre de cas », explique la direction dans un mail. Le dossier sera prochainement instruit par les instances du foot français, concernant de « potentielles sanctions ».

Dans son interview à Ici Belfort-Montbéliard, Clément Calvez, président sochalien, a indiqué vouloir « collaborer pour identifier les coupables et les punir ». « Le sursis d’un match à huis clos à Bonal va tomber, c’est certain », indique-t-il encore. Le 5 février dernier, le club jaune et bleu avait reçu une notification officielle de la Commission de discipline de la fédération française de football qui annonçait un match à huis clos avec sursis, après les incidents lors du match Dijon FCO / FCSM le 13 décembre. Une nouvelle sanction pourrait tomber sur le match du 7 mars, jour du match des Socios redoutent de nos nombreux acteurs sochaliens. Plus d’informations prochainement.