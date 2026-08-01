Le FC Sochaux-Montbéliard termine sa préparation sur un match nul

Et les joueurs ont fait plaisir au public, notamment lors de la première mi-temps, particulièrement enthousiasmante, face à une AJ Auxerre pas loin d’être au complet mais en plein cœur de sa préparation estivale ; on a pu sentir des jambes lourdes et un manque d’automatismes chez les Bourguignons.

Les Jaune et Bleu ont multiplié pendant cette période les actions collectives et obtenu plusieurs occasions dangereuses, notamment par l’intermédiaire de Kapit Djoco et Victor Lobry. Mais c’est une nouvelle fois Benjamin Gomel, comme souvent la saison passée, qui s’est montré décisif avec une frappe enroulée du gauche depuis l’entrée de la surface de réparation, qui s’est logée le long du poteau. La seconde mi-temps a été moins rythmée et marquée par de nombreux changements. Mehdi Jeannin s’est employé par deux fois avec de belles parades pour préserver sa cage inviolée. Mais l’AJ Auxerre est quand même revenu au score, dans le temps additionnel du match, sur corner.

Au cours de sa préparation, Le FC Sochaux-Montbéliard enregistre deux victoires (contre Zurich, Grenoble), deux défaites (contre Metz et Dijon) et un match nul (Auxerre). Il retrouve la Ligue 2 le samedi 8 août, au stade Bonal, contre l’AS Saint-Étienne. Coup d’envoi, à 20 h 45. L’unique question, le match se fera-t-il avec ou sans la tribune Nord ? Une partie de la réponse se joue mardi 4 août devant le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) où le club va contester cette décision.