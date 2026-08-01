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Le FC Sochaux-Montbéliard termine sa préparation sur un match nul

L'attaquant du FC Sochaux-Montbéliard Benjamin Gomel, contre le Red Star, en match amical, le 1er août 2025.
Benjamin Gomel a marqué un très beau but à l'occasion de ce dernier match de préparation contre l'AJ Auxerre. | ©FCSM
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Le FC Sochaux-Montbéliard a fait match nul contre l’AJ Auxerre (1-1), ce samedi 1er août, à l’occasion de son dernier match de préparation, au stade Bonal. Le FCSM a été rattrapé au score dans le temps additionnel. Une fin de préparation quand même aux airs de fêtes, devant plus de 7 000 supporters. La fièvre Jaune et Bleu est toujours là.

Le Fan Day est devenu un rendez-vous incontournable du début de saison du FC Sochaux-Montbéliard. Une semaine avant le premier match de championnat en Ligue 2, contre l’AS Saint-Étienne, le club avait donné rendez-vous à ses supporters pour le dernier match de préparation, contre l’AJ Auxerre, pensionnaire de Ligue 1. Plus de 7 000 personnes ont répondu présent ! Dès 15 h 30, à l’ouverture des portes, le public a envahi le parvis Nord pour profiter des animations mises en place par le club.

L’occasion de découvrir l’effectif complet des Jaune et Bleu et la nouvelle tunique extérieure du FC Sochaux-Montbéliard, mise en vente pour l’occasion à la boutique.

Une première mi-temps enthousiasmante du FC Sochaux

Et les joueurs ont fait plaisir au public, notamment lors de la première mi-temps, particulièrement enthousiasmante, face à une AJ Auxerre pas loin d’être au complet mais en plein cœur de sa préparation estivale ; on a pu sentir des jambes lourdes et un manque d’automatismes chez les Bourguignons. 

Les Jaune et Bleu ont multiplié pendant cette période les actions collectives et obtenu plusieurs occasions dangereuses, notamment par l’intermédiaire de Kapit Djoco et Victor Lobry. Mais c’est une nouvelle fois Benjamin Gomel, comme souvent la saison passée, qui s’est montré décisif avec une frappe enroulée du gauche depuis l’entrée de la surface de réparation, qui s’est logée le long du poteau. La seconde mi-temps a été moins rythmée et marquée par de nombreux changements. Mehdi Jeannin s’est employé par deux fois avec de belles parades pour préserver sa cage inviolée. Mais l’AJ Auxerre est quand même revenu au score, dans le temps additionnel du match, sur corner.

Au cours de sa préparation, Le FC Sochaux-Montbéliard enregistre deux victoires (contre Zurich, Grenoble), deux défaites (contre Metz et Dijon) et un match nul (Auxerre). Il retrouve la Ligue 2 le samedi 8 août, au stade Bonal, contre l’AS Saint-Étienne. Coup d’envoi, à 20 h 45. L’unique question, le match se fera-t-il avec ou sans la tribune Nord ? Une partie de la réponse se joue mardi 4 août devant le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) où le club va contester cette décision.

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