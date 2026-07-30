FC Sochaux : pas de Tribune Nord Sochaux contre Saint-Étienne

La sanction vient de tomber. La commission supérieure d’appel de la fédération française de football (FFF) prononce la fermeture complète de la Tribune Nord Sochaux (TNS) du stade Bonal, pour le premier match de la saison du FC Sochaux-Montbéliard contre l’AS Saint-Étienne, le 8 août. « Le club tient à rappeler que cette sanction trouve son origine dans des faits reprochés lors d’une rencontre disputée à l’extérieur », écrit le FC Sochaux-Montbéliard dans un communiqué de presse.
Le sursis a été révoqué à la suite d’un match à domicile contre le FC Fleury. Mais le club constate qu’une « sanction à huis clos à domicile est prononcée pour des faits initialement survenus en déplacement ». « Le club regrette par ailleurs l’aggravation de cette sanction, passée d’une fermeture d’un secteur à celle de l’intégralité de la tribune Nord », ajoute-t-il.
Le FC Sochaux va contester la décision
Le club va saisir le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et contester cette décision. Surtout, il dénonce le calendrier de cette notification. « Alors que la Commission disposait de près de trois mois pour statuer avant le début du championnat, le FCSM n’en est informé qu’à l’approche de son premier match à domicile », regrette le FCSM.
D’ajouter : « Cette notification tardive pénalise fortement le club et ses supporters, en pleine campagne d’abonnement et alors que la billetterie de la rencontre face à l’AS Saint-Étienne est déjà ouverte et rencontre un fort succès. »
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