FC Sochaux : pas de Tribune Nord Sochaux contre Saint-Étienne

La sanction vient de tomber. La commission supérieure d’appel de la fédération française de football (FFF) prononce la fermeture complète de la Tribune Nord Sochaux (TNS) du stade Bonal, pour le premier match de la saison du FC Sochaux-Montbéliard contre l’AS Saint-Étienne, le 8 août. « Le club tient à rappeler que cette sanction trouve son origine dans des faits reprochés lors d’une rencontre disputée à l’extérieur », écrit le FC Sochaux-Montbéliard dans un communiqué de presse.

Le sursis a été révoqué à la suite d’un match à domicile contre le FC Fleury. Mais le club constate qu’une « sanction à huis clos à domicile est prononcée pour des faits initialement survenus en déplacement ». « Le club regrette par ailleurs l’aggravation de cette sanction, passée d’une fermeture d’un secteur à celle de l’intégralité de la tribune Nord », ajoute-t-il.