Le FC Sochaux-Montbéliard s’incline contre Aubagne (0-1)

Nouveau scénario catastrophe pour le FC Sochaux-Montbéliard hier soir. L’équipe de Frédéric Bompard s’est incliné 1 à 0, dans son stade Bonal, contre Aubagne. Et cette fois-ci, pas de but à la dernière seconde comme contre Nancy (lire notre article), mais un carton rouge précoce. Le défenseur Boris Moltenis a été exclu pour une faute en tant que dernier défenseur, après une grosse erreur collective. “À partir du moment où on prend un carton rouge dès la première minute de jeu, tout notre travail de la semaine est tombé à l’eau”, se désole l’entraîneur sochalien après la rencontre.

Après le but concédé sur corner à la 25e minute, les Sochaliens ont essayé de recoller au score. Malgré de bonnes intentions, ils ont à nouveau manqué de réalisme dans le dernier geste. Sochaux concède une deuxième défaite d’affilée et continue sa série de huit matchs sans victoire. La montée en Ligue 2 semble maintenant impossible ; Sochaux est 8e, à neuf points du 3e, Le Mans.