Sochaux s’incline à Nancy (1-0), première défaite depuis cinq mois

Un réveil était attendu ; il n’a pas eu lieu. Le FC Sochaux-Montbéliard s’est incliné à Nancy hier soir (1-0), avec un but encaissé dans le temps additionnel. Sochaux a craqué sur un ultime centre et une tête déviée par le défenseur sochalien Nassim Ouammou. Une première défaite depuis cinq mois, qui fait glisser Sochaux à la 9e place du classement, désormais à sept points de Boulogne (2e) et à treize points du leader, Nancy.

Même si le scénario est cruel, le résultat est logique. Sochaux a été ultra-dominé par l’équipe nancéienne. “Le mieux que l’on aurait pu faire ce soir, c’est 0-0. À aucun moment on n’a été capables de tenir le ballon; c’est ce qui m’a le plus dérangé. Ce soir, on n’a pas existé”, a lucidement déclaré Frédéric Bompard, qui vivait sa première rencontre sur le banc sochalien (lire notre article). Les problèmes offensifs sont toujours là. Les Lionceaux n’ont pas produit de jeu et ne se sont pas montrés dangereux.