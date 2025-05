La renaissance de Tifany Huot-Marchand après un terrible accident

« Dans ma tête, il était vraiment hors de question de ne plus patiner », raconte Huot-Marchand, tombée dans le short-track par amour de la glisse et de la vitesse. Comme un mécanisme de défense, elle se réfugie dans le déni.

Hospitalisée aux Pays-Bas, elle enregistre quelques jours plus tard une courte vidéo où elle semble presque s’amuser de la situation. « Pour moi, c’était OK d’en rire parce que je me suis dit que ça n’était qu’une question de temps. Que j’allais retrouver les patins et que quelques semaines après, je serais sur la glace et tout irait bien. » S’ensuit alors une longue phase de rééducation, de larmes, d’examens médicaux, de kiné, de douleurs… et de progrès. Car malgré les pronostics pessimistes du corps médical, elle parvient à remarcher et à recourir, comme elle se l’était promis.

Mais pour ce qui est de repatiner, le couperet tombe en juin 2023. Les médecins et la fédération sont catégoriques: retourner sur la glace serait trop risqué. « Quand on m’a annoncé ça, mon monde s’est écroulé. La première réflexion a été de me dire: « J’ai fait tout ça pour rien ». J’ai pleuré pendant des jours, je ne dormais pas. Ça a vraiment été compliqué de me relever après ça. » « Je ne me suis jamais dit: « Ok, en fait je suis handicapée ». J’avais conscience de mes séquelles, c’était compliqué, mais je me suis dit: « Je suis plus forte que ça, ça va aller. » »