FC Sochaux : venez à vélo à la rencontre contre Valenciennes et gagnez une place

Gagner une place pour la rencontre FC Sochaux-Montbéliard contre Valenciennes Football Club en s’y rendant à vélo. C’est ce que Pays de Montbéliard Agglomération propose pour ce samedi 2 mai. Les 200 premiers cyclistes à venir pourront bénéficier de cet avantage, pour les abonnés, un cadeau les attend. Cet événement « Vient au stade Bonal à vélo » qui entre dans le cadre de la campagne « Dans l’agglo, je me déplace à vélo ». Il est également soutenu par le FC Sochaux-Montbéliard, l’association Vélocité Pays de Montbéliard et les Sociochaux.
Alors qu’il annonce jusqu’à 23°C ce samedi, il est temps de sortir les vélos du garage. Pour les cyclistes, le rendez-vous est fixé à 15h30 sur le parking à vélo du stade Bonal. Pour rappel, le coup d’envoi du match est donné à 17h. Sur place, les supporters pourront stationner leurs vélos dans le parking à vélo. Cent arceaux et six vélobox seront mis à disposition pour garantir un stationnement sécurisé et gardienné. L’association Vélocité Pays de Montbéliard prend part à l’initiative en proposant un atelier de révision de vélos.
170 km d'aménagements cyclables
L’objectif de cette action ? Encourager non seulement les supporters à se rendre au stade Bonal à vélo, mais aussi privilégier ce mode de transports doux et durable dans leur vie quotidienne. Lors de la dernière édition en août 2025 (lire notre article), une centaine de cyclistes avaient répondu présents.
Pays de Montbéliard Agglomération enregistre un réseau de 170 km d’aménagements cyclables. En 2025, l’agglomération a notamment inscrit sa volonté de poursuivre ses engagements envers les modes de transports doux. Des opérations avaient été menées à la Citédo et au Moloco.