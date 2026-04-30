FC Sochaux : venez à vélo à la rencontre contre Valenciennes et gagnez une place

Gagner une place pour la rencontre FC Sochaux-Montbéliard contre Valenciennes Football Club en s’y rendant à vélo. C’est ce que Pays de Montbéliard Agglomération propose pour ce samedi 2 mai. Les 200 premiers cyclistes à venir pourront bénéficier de cet avantage, pour les abonnés, un cadeau les attend. Cet événement « Vient au stade Bonal à vélo » qui entre dans le cadre de la campagne « Dans l’agglo, je me déplace à vélo ». Il est également soutenu par le FC Sochaux-Montbéliard, l’association Vélocité Pays de Montbéliard et les Sociochaux.

Alors qu’il annonce jusqu’à 23°C ce samedi, il est temps de sortir les vélos du garage. Pour les cyclistes, le rendez-vous est fixé à 15h30 sur le parking à vélo du stade Bonal. Pour rappel, le coup d’envoi du match est donné à 17h. Sur place, les supporters pourront stationner leurs vélos dans le parking à vélo. Cent arceaux et six vélobox seront mis à disposition pour garantir un stationnement sécurisé et gardienné. L’association Vélocité Pays de Montbéliard prend part à l’initiative en proposant un atelier de révision de vélos.