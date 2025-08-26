Tous au stade Bonal à vélo : une place offerte pour les supporters cyclistes

Toute personne arrivant à vélo se verra offrir une place pour assister à la rencontre du FCSM face au Stade Briochin (dans la limite des places disponibles, environ 200 places). Les abonnés, déjà munis d’un billet, recevront quant à eux un cadeau. Pour cette soirée, un parking à vélos surveillé, d’une capacité de 202 places, sera mis à disposition des supporters.

Cette initiative s’inscrit dans la campagne « dans l’agglo, je me déplace à vélo », menée par Pays de Montbéliard Agglomération (PMA). Malgré un « un réseau cyclable structuré de 160 km et en constante amélioration », selon PMA, « il a été constaté que les déplacements vers les équipements sportifs, culturels et de loisirs du territoire (Axone, Citédo, stade Bonal, base de loisirs du Pays de Montbéliard…) restent encore majoritairement effectués en voiture ».

Après une première action organisée en juin à la piscine Citédo, d’autres équipements comme le Moloco, l’Axone ou encore la base de loisirs de Brognard accueilleront prochainement des opérations similaires. « Il s’agit de démontrer que des alternatives pratiques, accessibles et durables existent, y compris pour les trajets occasionnels vers nos équipements communautaires », souligne Charles Demouge, président de PMA.

L’Agglomération demande aux automobilistes « de ne pas stationner sur les pistes cyclables ni à leurs abords afin de garantir la sécurité et la fluidité de la circulation des cyclistes ».