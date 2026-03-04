FC Sochaux : Peugeot sur le maillot, une évidence pas si évidente

Le 13 mars, contre Concarneau, le FC Sochaux-Montbéliard affichera son nouveau partenaire maillot… Peugeot (Lire notre article). Un événement qui clôt une parenthèse de 11 ans, alors que le groupe automobile l’avait vendu en 2015.

Jusqu’à la fin des années 1960, hors de question d’envisager que le maillot sochalien porte les couleurs de Peugeot. La raison est très simple : la publicité est interdite ! Toutefois, le nom du FC Sochaux aurait pu parfaitement être le FC Peugeot si la loi l’avait autorisé en 1928-1929.

De nombreux clubs sportifs auparavant portaient le nom d’une marque (une pratique qui répond depuis à la dénomination de « naming ») avant que cela soit prohibé en 1922. L’AS Michelin est alors devenue l’AS Montferrand pour garder son acronyme, tout comme le Cercle Athlétique de la Société Générale s’est transformé en CA des Sports Généraux.