FC Sochaux : Peugeot sur le maillot, une évidence pas si évidente

Fabien Dorier
Le 13 mars, contre Concarneau, le FC Sochaux-Montbéliard affichera son nouveau partenaire maillot… Peugeot (Lire notre article). Un événement qui clôt une parenthèse de 11 ans, alors que le groupe automobile l’avait vendu en 2015.
Jusqu’à la fin des années 1960, hors de question d’envisager que le maillot sochalien porte les couleurs de Peugeot. La raison est très simple : la publicité est interdite ! Toutefois, le nom du FC Sochaux aurait pu parfaitement être le FC Peugeot si la loi l’avait autorisé en 1928-1929.
De nombreux clubs sportifs auparavant portaient le nom d’une marque (une pratique qui répond depuis à la dénomination de « naming ») avant que cela soit prohibé en 1922. L’AS Michelin est alors devenue l’AS Montferrand pour garder son acronyme, tout comme le Cercle Athlétique de la Société Générale s’est transformé en CA des Sports Généraux.
Pas de publicité possible avant les années 1970
Lorsque la publicité a été autorisée sur les maillots, il n’est pas apparu comme une évidence que Peugeot devait y figurer ! Les Sochaliens abordent en 1969-1970, lors de certains matchs, le nom de la marque Michelin sur une tenue à damier qui rappelle les maillots de l’équipe cycliste… Peugeot. La brèche est ouverte et, après avoir porté comme toutes les équipes les couleurs de « Vichy Saint-Yorre » en Coupe de France à partir de 1971, des marques vont venir s’afficher sur les tenues sochaliennes.
D’abord Peugeot, de manière irrégulière de 1973 à 1976. Ensuite, « Pavillons Selam » et « Mc Gregor » se partagent la présence sur le maillot. Il faudra un match au Parc des Princes pour que les dirigeants parisiens de Peugeot s’offusquent de ne pas voir leur marque sur les tenues et qu’elle (ré)occupe l’espace à partir de 1980 en Division 1.
La marque comme logo lors de la campagne européenne de 1980/1981
Mais quand le club s’aligne (et brille) en Coupe d’Europe en 1980-1981, la publicité est interdite par l’UEFA. Le fameux lion stylisé devient alors une sorte de logo du FC Sochaux-Montbéliard situé sur le cœur des tuniques…
En championnat, l’emplacement principal est partagé par Peugeot avec Esso à partir de 1987, puis, avec l’ère du sponsoring moderne, le club accueille de nombreux partenaires (Gefco, Mobil 1, puis les collectivités publiques à partir de 2004), souvent d’une grande fidélité. Pour autant, Peugeot n’est jamais bien loin : la marque vient occuper un espace disponible ou fait un rappel de son attachement en apposant son logo sur le short. La manche accueillera quant à elle « Peugeot occasions du Lion », puis « Peugeot 208 » dans les années 2010.
En 2013-2014, la dernière saison avant la vente du club par PSA, les joueurs arboraient le lion de Peugeot comme partenaire principal. La vente à l’été 2014 a mis fin à la pratique pour une pause qui aura duré onze années.