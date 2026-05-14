FC Sochaux : les parkings de Stellantis ouverts gratuitement aux supporters le 15 mai

L’usine Stellantis de Sochaux est arrêtée pendant 4 jours, à l’occasion de ce week-end de l’Ascension. Ses parkings seront donc inoccupés. La direction de l’usine a décidé de les ouvrir, gratuitement, aux supporters du FC Sochaux-Montbéliard, venant assister au match contre Le Puy, ce vendredi 15 mai à 19 h 30, pour la dernière journée de championnat. Les Jaune et Bleu doivent valider leur ticker pour la Ligue 2 à l’occasion de ce match (lire notre article).
3 parkings de Stellantis ouverts pour le match du FC Sochaux
Le parking à étages, le parking du ferrage et le parking sous les ombrières photovoltaïques, accessible depuis le parking ferrage, sont ouverts pour l’occasion, à l’entrée montbéliardaise du site Stellantis, ouvrant plusieurs centaines de places de stationnement aux supporters.
Au mois de janvier, une telle opération avait déjà été proposée par le constructeur automobile, à l’occasion du match de Coupe de France contre Lens. Les portes du stade Bonal seront ouvertes dès 17 h 30 informe le club sur les réseaux sociaux. Coup d’envoi à 19h30, à suivre en direct sur letrois.info.