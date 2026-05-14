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FC Sochaux : les parkings de Stellantis ouverts gratuitement aux supporters le 15 mai

L'usine Stellantis de Sochaux met à disposition du FC Sochaux-Montbéliard trois parkings pour le match contre Le Puy, le 15 mai.
Trois parkings de Stellantis sont ouverts au stationnement pour le match FC Sochaux contre Le Puy, le 15 mai. | ©FCSM
En bref

L'usine Stellantis de Sochaux met à disposition des supporters du FC Sochaux ses parkings, ce vendredi 15 mai, pour la réception du Puy.

L’usine Stellantis de Sochaux est arrêtée pendant 4 jours, à l’occasion de ce week-end de l’Ascension. Ses parkings seront donc inoccupés. La direction de l’usine a décidé de les ouvrir, gratuitement, aux supporters du FC Sochaux-Montbéliard, venant assister au match contre Le Puy, ce vendredi 15 mai à 19 h 30, pour la dernière journée de championnat. Les Jaune et Bleu doivent valider leur ticker pour la Ligue 2 à l’occasion de ce match (lire notre article).

3 parkings de Stellantis ouverts pour le match du FC Sochaux

Le parking à étages, le parking du ferrage et le parking sous les ombrières photovoltaïques, accessible depuis le parking ferrage, sont ouverts pour l’occasion, à l’entrée montbéliardaise du site Stellantis, ouvrant plusieurs centaines de places de stationnement aux supporters.

Au mois de janvier, une telle opération avait déjà été proposée par le constructeur automobile, à l’occasion du match de Coupe de France contre Lens. Les portes du stade Bonal seront ouvertes dès 17 h 30 informe le club sur les réseaux sociaux. Coup d’envoi à 19h30, à suivre en direct sur letrois.info.

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