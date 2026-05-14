FC Sochaux : les parkings de Stellantis ouverts gratuitement aux supporters le 15 mai

L’usine Stellantis de Sochaux est arrêtée pendant 4 jours, à l’occasion de ce week-end de l’Ascension. Ses parkings seront donc inoccupés. La direction de l’usine a décidé de les ouvrir, gratuitement, aux supporters du FC Sochaux-Montbéliard, venant assister au match contre Le Puy, ce vendredi 15 mai à 19 h 30, pour la dernière journée de championnat. Les Jaune et Bleu doivent valider leur ticker pour la Ligue 2 à l’occasion de ce match (lire notre article).