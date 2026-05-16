FC Sochaux : les joueurs salués dans les rues de Montbéliard

La fête se prolonge dans les rues de Montbéliard. Les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard, ainsi que le staff, étaient impatiemment attendus devant la gare. Au début de la rue Georges Cuvier, la foule s’amasse pour ceux qui ont permis, hier soir, au club sochalien de monter en Ligue 2. Vendredi, les Jaune et Bleu ont fait match nul (2-2) contre Le Puy-en-Velay (revivez le direct). Malgré l’égalisation en seconde mi-temps du Puy, le club monte en Ligue 2 pour la saison prochaine.

Équipés de drapeaux, maillots et écharpes jaune et bleu, tous acclament l’équipe. À l’approche des joueurs, tous scandent « Allez Sochaux ! » et des hymnes que tout le monde connaît (lire notre article). La foule suit l’équipe direction l’hôtel de ville. Certains demandent des autographes ou des photos. D’autres réussirent à leur serrer la main.