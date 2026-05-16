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FC Sochaux : les joueurs salués dans les rues de Montbéliard

Les supporters se sont réunit sur le parvis de l'hôtel de ville de Montbéliard pour acclamer les joueurs de FCSM.
Les supporters se sont réunit sur le parvis de l'hôtel de ville de Montbéliard pour acclamer les joueurs de FCSM. | ©Le Trois – Jade Belleville

Après la montée en Ligue 2, les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard s’offrent un bain de foule à Montbéliard.

La fête se prolonge dans les rues de Montbéliard. Les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard, ainsi que le staff, étaient impatiemment attendus devant la gare. Au début de la rue Georges Cuvier, la foule s’amasse pour ceux qui  ont permis, hier soir, au club sochalien de monter en Ligue 2. Vendredi, les Jaune et Bleu ont fait match nul (2-2) contre Le Puy-en-Velay (revivez le direct). Malgré l’égalisation en seconde mi-temps du Puy, le club monte en Ligue 2 pour la saison prochaine. 

Équipés de drapeaux, maillots et écharpes jaune et bleu, tous acclament l’équipe. À l’approche des joueurs, tous scandent « Allez Sochaux ! » et des hymnes que tout le monde connaît (lire notre article). La foule suit l’équipe direction l’hôtel de ville. Certains demandent des autographes ou des photos. D’autres réussirent à leur serrer la main.

Les joueurs du FCSM dans les rues de Montbéliard.
Les joueurs du FCSM ont déambulé de la gare à l'hôtel de ville de Montbéliard. | ©Le Trois – Jade Belleville

Rendez-vous la saison prochaine

Devant l’hôtel de ville de Montbéliard, les joueurs sont félicités un par un. Des fumigènes jaune et bleu sont déclenchés. Arthur Vitelli, le défenseur et capitaine de FCSM, prend la parole. « Je suis arrivé quand le club est descendu en national et depuis on a connu des hauts et des bas. Il y a eu des moments compliqués, mais cette année c’était vraiment riche en émotions. » Il en profite pour remercier les supporters. 

L’entraîneur, Vincent Hognon, remercie également le soutien. « Je suis ravie qu’on ait ramené ce club historique à un niveau qu’il mérite. Il suffit de regarder ce qu’il se passe depuis hier soir pour voir que c’est un tout, c’est un collectif. » Vendredi soir, la rencontre s’est jouée à guichet fermé avec plus de 20 000 spectateurs présents au stade Bonal. « Une unité s’est créée tout au long de cette saison. Il faut construire le dessus l’année prochaine. » Le rendez-vous est donné la saison prochaine. La première journée de championnat est fixée au samedi 8 août.

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