FC Sochaux : la ferveur s’empare du stade Bonal

17h30 sonne à Sochaux : l’heure pour le stade Bonal d’ouvrir ses portes. Les premiers supporters se pressent pour entrer sur le parvis (lire notre article). C’est le cas du duo père-fils Jean-Pierre et Nicolas. Depuis 50 ans, Jean-Pierre est un fervent supporter du FC Sochaux-Montbéliard. « Yannick Stopyra a été son témoin de mariage. » Preuve en est, Nicolas sort une coupure de journal où apparaissent ses parents, en tenue de mariés, et le joueur. Cet ancien attaquant du FCSM a également participé à la Coupe du Monde 1986. Le fils est aujourd’hui habitant de Dijon, une aubaine pour lui, Le Dijon Football Côte-d’Or monte en Ligue 2. « Ce soir, on va rugir », s’exclame-t-il.

La foule commence à se densifier sur le parvis : une longue file d’attente se forme à l’entrée de la boutique. Les drapeaux distribués gratuitement à l’entrée commencent à apparaître. Régis vient d’arriver. Accompagné de toute sa famille, la ferveur du stade Bonal lui rappelle ses années passées en tant que stadier. De 2000 à 2015, Régis ne se trouvait pas sur le terrain mais le long du terrain. « J’étais entre la cage et les Forges », se souvient-il. Avec nostalgie, lui revient à l’esprit les matchs de derbys, notamment contre Metz et Nancy. « Les supporters nous jetaient leur nourriture, surtout les tomates. »