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[En DIRECT] Suivez la soirée exceptionnelle du FC Sochaux-Montbéliard

Le public est nombreux pour le dernier match de la saison au stade Bonal, ce 15 mai 2026.
Basile, Séverine et Matthieu sont venus de Dole pour pour venir supporter le FC Sochaux-Montbéliard, ce 15 mai. | ©Le Trois – Thibault Quartier
DIRECT

Le FC Sochaux-Montbéliard reçoit Le Puy Foot Auvergne, ce vendredi 15 mai. Une soirée qui doit permettre de composter un billet pour la Ligue 2 pour les Jaune et Bleu. Ambiance, coulisses, réactions, festivités. Suivez avec Le Trois toute la soirée.

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