FC Sochaux : les Jaune et Bleu de retour à l’entraînement

« 40 secondes de travail et après, on trottine. » Les sifflements des entraîneurs ont repris au stade Bonal. Étirements des muscles, jongles avec le ballon, tours de terrain… Après des vacances bien méritées au vu de leur montée en Ligue 2, les Jaune et Bleu ont repris le chemin de l’entraînement. Une cinquantaine de supporters étaient présents aux abords du stade ce lundi 29 juin. Certains, vêtus du maillot du club, étaient aux premières loges pour assister aux premiers moments de la saison 2026-2027.

« C’est le début, ils se mettent en place », analyse Laurent, un maillot des Sociochaux sur le dos. Depuis la rambarde, il observe les allers et venues des joueurs du FC Sochaux-Montbéliard. Depuis le 15 mai, le soir du dernier match du championnat de National, les Lionceaux n’avaient pas retrouvé le terrain. « Je suis venu à presque tous les matchs », précise le fervent supporter.

À sa gauche, deux autres supporters Marc et Jacky examinent eux-aussi les joueurs. Abonné au FCSM depuis 27 ans, Marc n’a pas loupé ce premier événement de la saison. « C’est une remise en jambes, les choses sérieuses vont commencer au moment du stage. » Jacky supporte le FCSM depuis une cinquantaine d’années. « Ce n’est pas l’entraînement le plus important, mais ça permet de voir les nouveaux », observe-t-il. « Nous sommes en plein mercato, il peut y avoir des départs et des arrivées. Rien n’est figé. » Le FCSM a déjà annoncé trois nouvelles têtes : Mathis Clairicia, Victor Lobry et Ethan Cortes. Ces deux derniers étaient présents lors du premier entraînement. S’ajoute l’attaquant Samy Baghdadi. Il était arrivé cet hiver au club sous la forme d’un prêt du Valenciennes Football Club (VAFC). Avec la montée en Ligue 2 du club, l’option d’achat a été levée.