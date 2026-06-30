FC Sochaux : les Jaune et Bleu de retour à l’entraînement

« 40 secondes de travail et après, on trottine. » Les sifflements des entraîneurs ont repris au stade Bonal. Étirements des muscles, jongles avec le ballon, tours de terrain… Après des vacances bien méritées au vu de leur montée en Ligue 2, les Jaune et Bleu ont repris le chemin de l’entraînement. Une cinquantaine de supporters étaient présents aux abords du stade ce lundi 29 juin. Certains, vêtus du maillot du club, étaient aux premières loges pour assister aux premiers moments de la saison 2026-2027.
« C’est le début, ils se mettent en place », analyse Laurent, un maillot des Sociochaux sur le dos. Depuis la rambarde, il observe les allers et venues des joueurs du FC Sochaux-Montbéliard. Depuis le 15 mai, le soir du dernier match du championnat de National, les Lionceaux n’avaient pas retrouvé le terrain. « Je suis venu à presque tous les matchs », précise le fervent supporter.
À sa gauche, deux autres supporters Marc et Jacky examinent eux-aussi les joueurs. Abonné au FCSM depuis 27 ans, Marc n’a pas loupé ce premier événement de la saison. « C’est une remise en jambes, les choses sérieuses vont commencer au moment du stage. » Jacky supporte le FCSM depuis une cinquantaine d’années. « Ce n’est pas l’entraînement le plus important, mais ça permet de voir les nouveaux », observe-t-il. « Nous sommes en plein mercato, il peut y avoir des départs et des arrivées. Rien n’est figé. » Le FCSM a déjà annoncé trois nouvelles têtes : Mathis Clairicia, Victor Lobry et Ethan Cortes. Ces deux derniers étaient présents lors du premier entraînement. S’ajoute l’attaquant Samy Baghdadi. Il était arrivé cet hiver au club sous la forme d’un prêt du Valenciennes Football Club (VAFC). Avec la montée en Ligue 2 du club, l’option d’achat a été levée.
Trois nouvelles têtes
À la fin de la session, les supporters en profitent pour prendre quelques photos avec les joueurs et demander des autographes. Mais aussi adresser quelques mots aux nouvelles recrues. « Bienvenue au club ! » À tout juste 19 ans, Ethan Cortes rejoint l’équipe première du FCSM pour les trois prochaines saisons (lire notre article). Originaire de Marseille, il fait des passages successifs en formation à l’Olympique de Marseille, l’AC Ajaccio et un contrat professionnel en Grèce. En avril, il commence des essais au FCSM. « C’est un garçon qui a un parcours mouvementé et qui a besoin de stabilité », fait savoir Julien Cordonnier, manager général. « Il est capable de jouer au niveau du côté droit sur son coup de pied et aussi en soutien de l’attaquant », précise le manager. Pour le nouveau Lionceau, un élément est souligné, son entente au sein de l’équipe : « On m’a très bien accueilli. »
Autre joueur présenté : Victor Lobry (lire notre article). Un tout autre profil qu’Ethan Cortes. Âgé de 31 ans, le milieu de terrain connaît déjà la Ligue 2. Il a disputé 172 matchs dans cette compétition. Et c’est d’ailleurs ce qui a poussé le FCSM à le recruter. « Nous avons ciblé les profils à des postes spécifiques et des joueurs qui connaissaient très bien la Ligue 2. L’arrivée de Victor correspond totalement aux recherches », souligne Julien Cordonnier. Avec le départ d’Elson Mendes, il fallait renforcer ce poste. Malgré une rupture des ligaments croisés droits en novembre lorsqu’il était capitaine de l’Amiens Sporting Club, le joueur a réussi à revenir sur le terrain en fin de saison. « Il fallait que je me relance après ma blessure et tout est réuni pour que cela se passe bien ici », réagit le milieu de terrain.
L’objectif affiché du FCS est clair : garder la même ossature, les mêmes joueurs en les bonifiant avec l’arrivée de quelques joueurs. « Il faut que les garçons rentrent dans nos moyens et soient capables d’amener une plus-value », assure le manager Il reste encore quelques postes à pourvoir.