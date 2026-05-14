FC Sochaux : les infos à retenir avant la réception de Le Puy Foot Auvergne

Il n’y a plus à calculer ! Le FC Sochaux-Montbéliard a un doigt de pied en Ligue 2. Il doit composter son billet pour l’échelon supérieur et surtout se rassurer après plusieurs sorties poussives. Une victoire ou un match nul enverraient automatiquement en Ligue 2. Une défaite conjuguée à une victoire de Fleury inviterait à sortir la calculette de la différence de buts (lire notre article). Et à redouter de passer par les barrages. Surtout, on attend du mieux : de l’application, de l’engagement et un brin de réussite pour terminer en beauté cette saison.