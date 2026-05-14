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FC Sochaux : les infos à retenir avant la réception de Le Puy Foot Auvergne

Le FC Sochaux-Montbéliard, contre Valenciennes, le 2 mai 2026, après l'ouverture du score de Kapit Djoco.
Le FC Sochaux-Montbéliard, contre Valenciennes, le 2 mai 2026, après l'ouverture du score de Kapit Djoco. | ©FCSM

Dernier match de la saison ! Et match à enjeu. Objectif : la Ligue 2. Le FC Sochaux-Montbéliard accueille Le Puy Foot Auvergne, ce vendredi 15 mai, au stade Bonal. Dans une ambiance qui promet d’être chaude.

Le contexte

Il n’y a plus à calculer ! Le FC Sochaux-Montbéliard a un doigt de pied en Ligue 2. Il doit composter son billet pour l’échelon supérieur et surtout se rassurer après plusieurs sorties poussives. Une victoire ou un match nul enverraient automatiquement en Ligue 2. Une défaite conjuguée à une victoire de Fleury inviterait à sortir la calculette de la différence de buts (lire notre article). Et à redouter de passer par les barrages. Surtout, on attend du mieux : de l’application, de l’engagement et un brin de réussite pour terminer en beauté cette saison.

L'adversaire

Le FC Sochaux-Montbéliard avait entamé sa saison en National par un déplacement en Auvergne. Score final : victoire 1-0. 33 journées plus tard, le promu clot une saison très prometteuse, conclue à une 7e place, très proche du peloton de tête.

La phrase du coach

« On veut valider. On veut terminer le travail. C’est évidemment impératif à ce moment de la saison. On va le faire, on va y arriver. » Après sa colère à l’issue de la défaite contre Châteauroux (lire notre article), Vincent Hognon cultive le positif. Pour effacer la frustration. Mais il demande aussi de faire les choses de manière « ordonnée ».

L'objet

Le FC Sochaux-Montbéliard et les Eurockéennes célèbrent 25 ans de partenariat, ce 15 mai. De la musique sera proposée en avant-match. Et un ballon collector sera à découvrir à la boutique ; le design s’inspire de la presqu’île du Malsaucy.

Le chiffre

+ 25. C’est la différence de buts en faveur du FC Sochaux-Montbéliard. En cas de contre-performance contre Le Puy et de victoire de Fleury, ce chiffre sera surveillée comme le lait sur le feu. Fleury a une différence de buts de + 18.

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