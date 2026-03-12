FC Sochaux : les infos à retenir avant la réception de Concarneau

L’Union sportive Concarneau est 8e avec 30 points. Sur les cinq derniers matchs, ce sont deux victoires, deux défaites un match nul. Les Bretons ont tenu le Football Dijon Côte-d’Or en échec, la semaine dernière, 1-1. Menés dès la 14e minute, ils ont égalisé dans les derniers instants du match. Concarneau a aussi gagné 4-0 contre Fleury, le 27 février. Au match aller, Concarneau a gagné 1-0, en ouvrant le score très rapidement, sur coup de pied arrêté. Les Sochaliens n’avaient pas réussi à contourner ensuite un bloc très organisé. « C’est une équipe difficile à jouer, très discipliné et très bien organisée », note Vincent Hognon, le coach du FC Sochaux-Montbéliard. Un air de revanche va planer sur Bonal, vendredi.