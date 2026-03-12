,

FC Sochaux : les infos à retenir avant la réception de Concarneau

Julien Masson, milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard.
Le FC Sochaux-Montbéliard accueille l'US Concarneau ce vendredi 13 mars. | ©FCSM

Le FC Sochaux-Montbéliard accueille l’Union sportive Concarneau, au stade Bonal, ce vendredi 13 mars, dans le cadre de la 25e journée de National. Les Jaune et Bleu veulent continuer de mettre la pression sur les deux premiers.

Le contexte

Le FC Sochaux-Montbéliard reste sur 9 matchs sans défaite. Il vise la passe de dix, en enchaînant une seconde victoire à domicile après avoir battu Villefranche le 27 février (lire notre article). Les Jaune et Bleu étaient exempts le week-end dernier. Ils en ont profité pour récupérer physiquement et mentalement alors que débute le sprint final, qui pourrait conduire à un printemps heureux. Les contre-performances de Dijon et Rouen (lire notre article) « donnent de l’élan », confirme le latéral droit Bendjaloud Youssouf.

L'adversaire

L’Union sportive Concarneau est 8e avec 30 points. Sur les cinq derniers matchs, ce sont deux victoires, deux défaites un match nul. Les Bretons ont tenu le Football Dijon Côte-d’Or en échec, la semaine dernière, 1-1. Menés dès la 14e minute, ils ont égalisé dans les derniers instants du match. Concarneau a aussi gagné 4-0 contre Fleury, le 27 février. Au match aller, Concarneau a gagné 1-0, en ouvrant le score très rapidement, sur coup de pied arrêté. Les Sochaliens n’avaient pas réussi à contourner ensuite un bloc très organisé. « C’est une équipe difficile à jouer, très discipliné et très bien organisée », note Vincent Hognon, le coach du FC Sochaux-Montbéliard. Un air de revanche va planer sur Bonal, vendredi.

La phrase du coach

« Plus on va se rapprocher de la ligne d’arrivée, plus il y aura d’enjeu », assure Vincent Hognon. Le coach a de l’ambition, mais les objectifs ne changent pas. L’atmosphère positive autour du club, avec le retour de Peugeot (lire notre article), et les bons résultats des deux derniers mois, doivent surtout inviter « à redoubler de vigilance ».

Le joueur

Guy Lacombe sera au stade Bonal ce vendredi soir. L’ancien entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard (2002-2005) a notamment remporté la coupe de la Ligue (2004) lorsqu’il était sur le banc sochalien. La belle période Pedretti, Frau, Isabey, Monsoreau… Une manière de rappeler l’histoire du plus vieux club professionnel de France, créé en 1928, alors que Peugeot vient de signer son retourEt de la raconter aux plus jeunes.  

Le chiffre

900 minutes pour monter ! Il reste 10 matchs de championnat, dont 6 à domicile. C’est encore loin et en même temps à portée de main. « Ce sont dix finales pour atteindre le Graal que serait la montée », convient Bendjaloud Youssouf.

