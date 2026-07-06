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FC Sochaux: le retour de Dalangunypole Gomis

Dalangunypole Gomis lors de son premier passage au FCSM en 2023-2024.
Dalangunypole Gomis lors de son premier passage au FCSM en 2023-2024. | Photo FCSM

Transféré à l’été 2024 en première division belge, Gomis effectue son retour dans le Doubs afin de renforcer l’effectif sochalien.

Arrivé à l’été 2023 en post-formation en provenance du Stade Rennais, Dalangunypole Gomis est de retour au FC Sochaux-Montbéliard, annonce le club ce lundi 6 juillet. Le défenseur central est prêté par le Cercle Bruges KSV, avec option d’achat.
« Très vite, Dalangunypole Gomis avait su démontrer l’étendue de ses qualités au public sochalien. Initialement arrivé pour renforcer la réserve, le grand défenseur avait disputé son premier match avec l’équipe première dès l’ouverture de la saison 2023/2024 face au Red Star FC. Défenseur polyvalent, capable d’évoluer aussi bien dans l’axe qu’au poste de latéral gauche, le natif d’Évreux s’est rapidement imposé, disputant 21 matches en National. Des performances qui lui avaient permis de signer son premier contrat professionnel en avril 2024.

FC Sochaux-Montbéliard [dossier complet]
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