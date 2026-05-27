FC Sochaux : et si on prenait du plaisir en Ligue 2 ?

C’est une belle saison en Ligue 2, face à des adversaires aux noms ronflants et sans pression excessive qui attend le club phare de Franche-Comté. Bien sûr, il faudra ne pas trop fréquenter le bas de classement et éviter la nécessité de s’accrocher à chaque point comme à une bouée de secours. Mais la dynamique enclenchée en National, l’état d’esprit et les renforts promis laissent raisonnablement imaginer que ce sera dans les cordes sochaliennes de ne pas bagarrer pour un maintien de manière échevelée.

Quand on leur soumet la réflexion, beaucoup au club ou dans son environnement acceptent l’idée que, depuis que l’élite a été quittée en 2014, le plaisir simple de vivre match après match, sans dramatiser une défaite, et sans s’enflammer après une victoire, a été oublié.

De quoi revendiquer le droit à une saison-plaisir en 2026-2027, avec comme seul objectif de voir le club se stabiliser en Ligue 2 et viser plus si affinités ? Le président Calvez, il y a quelques mois, ne disait pas autre chose en affirmant que la place du club était entre le 15e rang de L1 et le 5e de L2. Et que si une bonne surprise devait arriver, elle prendrait la forme d’un cadeau plus que la conséquence d’un objectif forcené. La volonté de faire mieux que le championnat de deuxième division reviendra à l’ordre du jour, et ce sera très bien… en temps voulu.

Mais en attendant, si on prenait du plaisir en Ligue 2 ?