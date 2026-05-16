PUB
,

Comment le FC Sochaux gère ses saisons après une montée

Le FC Sochaux-Montbéliard décroche le titre de champion de D2 lors de la dernière journée de la saison 2000-2001. La suite sera radieuse pour Stéphane Crucet, Maxence Flachez et Benoît Pedretti.
Le FC Sochaux-Montbéliard décroche le titre de champion de D2 lors de la dernière journée de la saison 2000-2001. La suite sera radieuse pour Stéphane Crucet, Maxence Flachez et Benoît Pedretti. | ©FCSM
Décryptage

Après avoir bagarré trois saisons en National, le FC Sochaux-Montbéliard obtient (enfin) son ticket pour la Ligue 2. Retour sur la manière dont se sont déroulées ses précédentes accessions à l'échelon supérieur.

À l’été 2023, le FC Sochaux-Montbéliard quittait pour la première fois de son histoire les deux premières divisions françaises. Une situation inédite qui faisait écho à une urgence particulièrement dramatique, le club étant sur le point de disparaître du monde professionnel. Un moindre mal, donc, mais une « anomalie » enfin corrigée, avec cette montée obtenue lors du dernier match (lire notre article). 

1947 : l'erreur réparée au terme d'un marathon

Club majeur et dominant du football français des années 1930, le FC Sochaux manque de moyens au sortir de la guerre : le football n’est logiquement plus une priorité pour Peugeot. Le club, qui s’est appuyé sur quelques anciens et de jeunes pousses locales, descend en Deuxième division en 1946. Plutôt que d’accepter d’être repêché administrativement « pour service rendu au football », comme on lui propose, le club rebâtit une équipe compétitive et domine son sujet en étant sacré champion de France de D2 au terme d’un marathon : 42 matches de championnat de D2, seulement 4 défaites et 141 buts inscrits !

Sa saison réussie ouvre les portes de l’élite à une équipe sochalienne qui, même si elle ne retrouvera jamais le clinquant de ses résultats d’avant-guerre, s’y installe durablement. Elle se classe ainsi 9e pour son retour (malgré une entame ratée) en 1947-1948, avec un quart de finale de Coupe de France en bonus. Puis accroche des 5e et 6e places, et ne sera jamais classé en deçà de la 12e place pendant douze années.

1947 : l'attaque version mitraillette du FC Sochaux-Montbéliard, qui remonte en D1.
1947 : l'attaque version mitraillette du FC Sochaux-Montbéliard, qui remonte en D1. | ©FCSM

1961 et 1964 : un nouveau souffle à trouver

De 1960 à 1964, le FC Sochaux-Montbéliard est pour la première fois de son histoire amené à ce que l’on nomme « faire l’ascenseur ». Relégué au printemps 1960 au terme d’une saison cauchemar, le FCSM est placé sous la coupe de Louis Dupal et ne maîtrise pas totalement son sujet. Il accroche toutefois in extremis une troisième place synonyme de remontée immédiate. Mais, malgré (ou à cause ?) un remaniement de son effectif, c’est pour rechuter dans la foulée en terminant bon dernier de D1 en 1961-1962.

Il faut dès lors deux saisons au club sochalien pour rebondir. Il s’appuie sur de jeunes joueurs comme Bernard Bosquier ou Claude Quittet et quelques joueurs d’expérience, placés sous les ordres de Roger Hug, et pratique un jeu de qualité. La première saison, débutée difficilement, se conclut d’une 3e place non qualificative frustrante, à peine gommée par un succès en Coupe Charles-Drago (une « petite Coupe de France » réservée aux clubs professionnels).

L’exercice suivant est le bon, permettant aux Sochaliens de retrouver l’élite (tout en conservant la Coupe Drago). Pour leurs retrouvailles avec la Division 1 en 1964-1965, ils se classent à la 10e place après avoir été 3e à mi-saison. Le début d’une période de grande stabilité, les Sochaliens fréquentant la Première division en continu jusqu’en 1987.

De 1960 à 1964, le FC Sochaux-Montbéliard joue trois saisons sur quatre en D2, mais remporte la coupe Drago.
De 1960 à 1964, le FC Sochaux-Montbéliard joue trois saisons sur quatre en D2, mais remporte la coupe Drago. | ©FCSM

1988 : l'époustouflant rebond

Alors qu’il voit ses talents rallier des cieux plus ambitieux ou plus rémunérateurs, le FC Sochaux-Montbéliard doit lancer de jeunes éléments toujours plus vite en les encadrant de joueurs d’expérience. En 1986-1987, la mayonnaise ne prend pas. L’équipe parvient toutefois à accrocher une place de barragiste, mais tombe face à l’AS Cannes. Cette descente après 23 année consécutive dans l’élite (c’est alors un record) aurait pu être une punition. Elle s’avère un extraordinaire moyen de rebondir.

Paille, Sauzée, Rousset, Sylvestre et compagnie, de jeunes sochaliens encadrés de deux Yougoslaves (Faruk Hadzibegic et Mehmed Bazdarevic) écrasent la concurrence avec 29 victoires en 34 matches de D2, et atteignent une finale de Coupe de France. Le retour express dans l’élite est abordé sans le moindre complexe. L’équipe, dirigée par Silvester Takac, joue les premiers rôles en D1, dont elle prend une 4e place qui lui ouvre les portes de l’Europe. La saison suivante sera du même acabit en termes de classement. Puis le pillage de ses talents produira les mêmes effets et le FC Sochaux-Montbéliard devra se contenter de se bagarrer pour son maintien durant cinq saisons…

En 1986, le FC Sochaux-Montbéliard quitte l'élite mais y revient plus fort et se qualifie en coupe d'Europe dès sont retour.
En 1986, le FC Sochaux-Montbéliard quitte l'élite mais y revient plus fort et se qualifie en coupe d'Europe dès sont retour. | ©FCSM

1998 : un raté presque prévisible

Après trois ans de purgatoire et deux saisons inabouties, l’équipe dirigée par Faruk Hadzibegic parvient à arracher in extremis son billet dans l’élite. Il a fallu pour cela un comeback en fin de saison et que son gardien, Frédéric Petereyns, stoppe un penalty à Martigues lors de l’ultime journée. Une manière laborieuse qui augure de ce qui attend les Sochaliens dans l’élite.

Dans un stade Bonal en pleine reconstruction, et malgré quelques recrues, l’ensemble manque trop de liant pour obtenir des résultats fatals à « Hadzi », qui cède sa place à son adjoint Philippe Anziani. Ce dernier s’appuie sur une flopée de jeunes (Frau, Diouf, Ljuboja, Meriem), mais ce n’est pas suffisant pour faire mieux qu’une 17e place synonyme de retour au purgatoire… où le FCSM restera cette fois deux années.

C'est dans un stade Bonal en travaux que les Sochaliens ratent leur retour en D1 en 1998-1999.
C'est dans un stade Bonal en travaux que les Sochaliens ratent leur retour en D1 en 1998-1999. | ©FCSM

2001 : une pleine réussite

De retour en D2 en 1999, le FCSM manque pour un petit point d’obtenir son ticket pour le trajet inverse en fin de saison. Mais le président Jean-Claude Plessis, arrivé en cours de saison, estime cela comme une chance de mieux préparer l’avenir. Et effectivement, le FCSM placé sous la direction de Jean Fernandez, maîtrise pleinement son sujet en 2000-2001 avec un assemblage solide composé de jeunes formés au club et d’éléments talentueux ; Francileudo Santos inscrira 24 buts !

Sans jamais douter d’elle, l’équipe sochalienne est championne de D2 et retrouve l’élite sans appréhension. Après avoir conservé presque la même composition de son effectif, elle réussit son entame en D1. Malgré un petit coup de mou durant l’hiver, elle termine à une très belle 8e place synonyme de qualification en Coupe Intertoto. La suite est connue : deux 5e place de suite, des trophées (Coupe de la Ligue en 2004, Coupe de France en 2007) et de belles campagnes européennes.

Dans la foulée de sa saison couronnée d'une promotion en 2001, le FC Sochaux-Montbéliard de Francileudo Santos brille en D1.
Dans la foulée de sa saison couronnée d'une promotion en 2001, le FC Sochaux-Montbéliard de Francileudo Santos brille en D1. | ©FCSM

Nos derniers articles

,
Les supporters du dernier match du FCSM de la saison 2025-2026.

FC Sochaux : la ferveur s’empare du stade Bonal

Même sans victoire contre Le Puy, les supporters ont quelque chose à fêter : une montée en Ligue 2. Le Trois a suivi ce dernier match de la saison 2025-2026.
,
Les supporters de la Tribune Nord Sochaux, au stade Bonal, lors du match contre Orléans, en août 2025. | ©FCSM – Christian Lemontey

Revivez le match nul entre le FC Sochaux et Le Puy

Dernière journée de championnat à suspense pour le FC Sochaux-Montbéliard. Les Jaune et Bleu ont fait match nul contre Le Puy (2-2) et file en Ligue 2.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

87 Appartements6 Immeubles56 Maisons8 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC