Comment le FC Sochaux gère ses saisons après une montée

De 1960 à 1964, le FC Sochaux-Montbéliard est pour la première fois de son histoire amené à ce que l’on nomme « faire l’ascenseur ». Relégué au printemps 1960 au terme d’une saison cauchemar, le FCSM est placé sous la coupe de Louis Dupal et ne maîtrise pas totalement son sujet. Il accroche toutefois in extremis une troisième place synonyme de remontée immédiate. Mais, malgré (ou à cause ?) un remaniement de son effectif, c’est pour rechuter dans la foulée en terminant bon dernier de D1 en 1961-1962.

Il faut dès lors deux saisons au club sochalien pour rebondir. Il s’appuie sur de jeunes joueurs comme Bernard Bosquier ou Claude Quittet et quelques joueurs d’expérience, placés sous les ordres de Roger Hug, et pratique un jeu de qualité. La première saison, débutée difficilement, se conclut d’une 3e place non qualificative frustrante, à peine gommée par un succès en Coupe Charles-Drago (une « petite Coupe de France » réservée aux clubs professionnels).

L’exercice suivant est le bon, permettant aux Sochaliens de retrouver l’élite (tout en conservant la Coupe Drago). Pour leurs retrouvailles avec la Division 1 en 1964-1965, ils se classent à la 10e place après avoir été 3e à mi-saison. Le début d’une période de grande stabilité, les Sochaliens fréquentant la Première division en continu jusqu’en 1987.