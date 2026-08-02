FC Sochaux : encore une tunique bleue pour jouer à l’extérieur

Le bleu, de retour l’an passé, est conservé pour le FC Sochaux à l’extérieur. « Dominé par un bleu royal, rehaussé de finitions navy au niveau du col et des manches, ce nouveau maillot s’inscrit dans la continuité des couleurs historiques du club », indique le FC Sochaux-Montbéliard. tout en affirmant une identité résolument moderne.

Le pattern ton sur ton rassemble plusieurs symboles forts de la Franche-Comté et du pays de Montbéliard, indique le club : le lion du drapeau franc-comtois ; le slogan « Ici bat le cœur comtois » ; des engrenages évoquant le passé industriel ; ainsi faisant écho au riche patrimoine industriel du territoire, entre automobile et horlogerie, ainsi que 1928, année de création du club. « Autant de références discrètement intégrées au tissu qui rendent hommage à l’histoire, au savoir-faire et aux femmes et aux hommes qui font vivre le territoire depuis des générations », image le FC Sochaux-Montbéliard.

Pour se le procurer, il faudra débourser 75 euros pour la version adulte et 65 euros pour la version enfant.