Déjà 9 000 abonnés pour le FC Sochaux-Montbéliard !

Ce total de 9 000 n’est pas loin de l’affluence moyenne au stade Bonal de la saison dernière, qui s’établissait à 13 151 supporters par match à domicile, sachant que les derniers matchs de la saison ont fait gonfler la moyenne. En particulier celui de la montée, le 15 mai, contre Le Puy, où 19 994 supporters ont encouragé les Jaune et Bleu, un record dans la configuration actuelle du stade (lire notre article).