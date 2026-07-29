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Déjà 9 000 abonnés pour le FC Sochaux-Montbéliard !

Les supporters de la Tribune Nord Sochaux, le 15 août 2025, contre l'US Orléans.
Le FC Sochaux-Montbéliard annonce avoir dépassé les 9 000 abonnés pour la saison 2026-2027, en Ligue 2 BTK. | ©FCSM

Le FC Sochaux-Montbéliard annonce avoir dépassé les 9 000 abonnés pour la saison 2026-2027, en Ligue 2 BTK. Le club a quasiment doublé ses chiffres de la saison passée. On peut s’abonner jusqu’au dimanche 2 août.

Va-t-il dépasser les 10 000 ? La question se pose aujourd’hui. Ce mercredi, le FC Sochaux-Montbéliard annonce avoir plus de 9 000 abonnés, grand public et entreprises réunis. Il a bien dépassé son objectif de 7 500, fixé au début de la campagne. Et double presque son total de la saison passée, qui atteignait 5 200 abonnés, en cumulant le grand public (4 978) et les partenariats entreprises.

Abonnements au FC Sochaux ouverts jusqu'au dimanche 2 août

Ce total de 9 000 n’est pas loin de l’affluence moyenne au stade Bonal de la saison dernière, qui s’établissait à 13 151 supporters par match à domicile, sachant que les derniers matchs de la saison ont fait gonfler la moyenne. En particulier celui de la montée, le 15 mai, contre Le Puy, où 19 994 supporters ont encouragé les Jaune et Bleu, un record dans la configuration actuelle du stade (lire notre article).

Les supporters peuvent s’abonner jusqu’au dimanche 2 août.

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