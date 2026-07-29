Déjà 9 000 abonnés pour le FC Sochaux-Montbéliard !

Va-t-il dépasser les 10 000 ? La question se pose aujourd’hui. Ce mercredi, le FC Sochaux-Montbéliard annonce avoir plus de 9 000 abonnés, grand public et entreprises réunis. Il a bien dépassé son objectif de 7 500, fixé au début de la campagne. Et double presque son total de la saison passée, qui atteignait 5 200 abonnés, en cumulant le grand public (4 978) et les partenariats entreprises.
9⃣ 0⃣0⃣0⃣ 𝒂𝒃𝒐𝒏𝒏𝒆́𝒔, 9 000 fois merci 💛💙— FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) July 29, 2026
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Abonnements au FC Sochaux ouverts jusqu'au dimanche 2 août
Ce total de 9 000 n’est pas loin de l’affluence moyenne au stade Bonal de la saison dernière, qui s’établissait à 13 151 supporters par match à domicile, sachant que les derniers matchs de la saison ont fait gonfler la moyenne. En particulier celui de la montée, le 15 mai, contre Le Puy, où 19 994 supporters ont encouragé les Jaune et Bleu, un record dans la configuration actuelle du stade (lire notre article).