Contre Orléans, le FCSM doit assurer le maintien

Le constat est difficile mais clair : la montée, ça ne sera pas cette année. Le FC Sochaux-Montbéliard est sans victoire en championnat depuis le 22 novembre dernier, contre Villefranche. Avec l’enchaînement de six matchs nuls, la situation était devenue compliquée mais pas critique. Elle l’est devenue avec les deux revers consécutifs, contre Nancy, et vendredi dernier contre Aubagne (lire notre article).

Désormais, il n’est plus question de regarder devant, mais de se mettre à l’abri des équipes derrière. Le FCSM est 8e au classement, mais avec six petits points d’avance sur Chateauroux, 16e et premier relégable. Le match d’Aubagne devait apporter des réponses et donner une direction à cette fin de saison. “Il faut gagner pour avancer, que ce soit excitant sinon on va se faire chier”, avait déclaré l’attaquant Corentin Jean avant la rencontre. Il n’en est rien.

Le prochain défi des Sochaliens est vendredi à Orléans. Un déplacement chez le 4e de National qui s’annonce électrique, entre deux équipes dans une mauvaise phase. Orléans compte quatre défaites sur les cinq derniers matchs. Mais peu importe l’adversaire, l’important est de remettre la machine en marche, et surtout, de remettre des buts.