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Yves Gavel, nouveau patron des pompiers du Territoire de Belfort

Le colonel Yves Gavel, directeur du service départemental d'incendie et de secours du Territoire de Belfort à partir du 1er août 2026.
Le colonel Yves Gavel, directeur du service départemental d'incendie et de secours du Territoire de Belfort à partir du 1er août 2026. | ©Sdis 90
En bref

Le colonel Yves Gavel devient directeur départemental des services d’incendie et de secours du Territoire de Belfort (Sdis 90). Il prend ses fonctions le 1er août. Il succède à Stéphane Berrez, qui assurait l’intérim depuis plusieurs mois et qui part dans le Doubs.

Le colonel Yves Gavel sera le directeur du service départemental d’incendie et de secours du Territoire de Belfort (Sdis 90), à partir du 1er août, annonce l’institution sur les réseaux sociaux. Il dirigeait le Sdis de la Meuse depuis 2016.

Yves Gavel est sapeur-pompier depuis 1992 ; auparavant, il avait été officier de réserve. Il a travaillé dans le Pas-de-Calais, la Manche, la Somme et la Meuse. « Reconnu pour son expertise opérationnelle, ses compétences en planification et sa capacité à conduire le changement, il participe à plusieurs missions majeures, notamment la sécurisation du tunnel sous la Manche, l’opération POLMAR Erika ou encore le développement de partenariats innovants avec le monde industriel », détaille la communication du Sdis 90.

Le colonel Berrez part chez les pompiers du Doubs

« À la tête du SDIS de la Meuse depuis 2016, il conduit de nombreux projets structurants, participe activement à l’organisation des commémorations du Centenaire de la Grande Guerre et joue un rôle déterminant dans la gestion sanitaire liée à la COVID-19 », ajoute le Sdis.

Le colonel Stéphane Berrez, qui assurait l’intérim de directeur départemental depuis le départ du colonel Pautigny (lire notre article), rejoint le Sdis du Doubs en qualité de directeur départemental adjoint.

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