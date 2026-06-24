Yves Gavel, nouveau patron des pompiers du Territoire de Belfort

Le colonel Yves Gavel sera le directeur du service départemental d’incendie et de secours du Territoire de Belfort (Sdis 90), à partir du 1er août, annonce l’institution sur les réseaux sociaux. Il dirigeait le Sdis de la Meuse depuis 2016.

Yves Gavel est sapeur-pompier depuis 1992 ; auparavant, il avait été officier de réserve. Il a travaillé dans le Pas-de-Calais, la Manche, la Somme et la Meuse. « Reconnu pour son expertise opérationnelle, ses compétences en planification et sa capacité à conduire le changement, il participe à plusieurs missions majeures, notamment la sécurisation du tunnel sous la Manche, l’opération POLMAR Erika ou encore le développement de partenariats innovants avec le monde industriel », détaille la communication du Sdis 90.